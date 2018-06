Kandidaten präsentieren geschickt ihre Profile

Ihre Profile klar aber unaufdringlich präsentiert haben am Montag die Bürgermeisterkandidaten Martin Jung und Hans Marquart in der Egesheimer Gemeindehalle. Marquart als detaillierter Kenner kommunalpolitischer Verfahren und konkreter Fragestellungen und verantwortlich für Steuern, Liegenschaften in Millionenhöhe sowie Wirtschaftsförderung. Und Jung als durch seinen Lernberuf als Verpackungsmittelmechaniker einerseits geerdet und in Alltagsdingen erfahren und als studierter Politikwissenschaftler die Zusammenhänge und Strukturen im Blick behaltender Kandidat. Und einer, der wegen seines Alters mit 47 gegebenenfalls drei Perioden zur Verfügung stehe.

Viele junge Leute haben den Weg in die Gemeindehalle zur offiziellen Kandidatenvorstellung gefunden. Überhaupt war rund ein Drittel aller rund 440 Wahlberechtigten gekommen, um zu hören, wie sich Martin Jung und Hans Marquart präsentierten. Auch der ein- oder andere Reichenbacher war anwesend, gibt es doch den Plan, dass sich der neue Egesheimer Schultes möglichst auch in Reichenbach zur Wahl als Nachfolger von Josef Bär stellen solle.

Jung punktete, als er berichtete, dass er an einem Sonntag mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Trossingen nach Egesheim und zurück gefahren ist, um zu testen, ob und wie es geht. Marquart bekam am meisten Beifall auf die Bürgerfrage, was den Kandidaten denn an den Vereinen aufgefallen sei und gefalle. Da gab es von Marquart ein dickes Kompliment für die Egesheimer und die Leistung eine solche Großveranstaltung in einer Gemeinde mit rund 650 Einwohnern durch großen Zusammenhalt zu stemmen.

Ein beruflich bunt gemischter Bekanntenkreis

An Persönlichem erzählte Jung, dass er seit 20 Jahren den Heuberg erwandere, sich für Natur und Kultur interessiere und ansonsten einen beruflich bunt gemischten Bekanntenkreis habe. Kommunalpolitik habe ihn immer interessiert, immer habe er an seinen Wohnorten Neuhausen auf den Fildern, Alpirsbach, Tübingen und Trossingen Gemeinderatssitzungen besucht und sich informiert. Er kandidiere bewusst in Egesheim, weil man hier als Bürgermeister viele Bereiche abdecke.

Hans Marquart, 58, erzählte von seinen Anknüpfungspunkten als Reichenbacher in der Fußball-Jugendspielgemeinschaft mit Egesheim, von seiner Familie, von seinen Hobbies. Mitgliedschaften im Skiclub, Turnverein, Stadtkapelle, Ehrenamt bei der Lebenshilfe, seinem beruflichen Werdegang bei der Bahn nach dem Studium zum Diplom Verwaltungswirt, Dezernent für Immobilien der Bahn, dem Wechsel als Sachgebietsleiter Gebäudemanagement, Steuern, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung 2002 in Hechingen sowie im Ehrenamt im Cluster Medizintechnik der Region Tübingen tätig.

Beide nannten ähnliche politische Schwerpunkte mit Erhalt der Infrastruktur, Ortsentwicklung und anderem. Detailliert ging Marquart auf das Problem Wohnen ein, das er innerorts vorantreiben wolle und alle Altersgruppen mit ihren Wohnbedürfnissen im Blick haben wolle.

Die Fragerunde blieb kurz. Stefan Dreher fragte nach Gewerbesteuern eines Betriebs, die angeblich woanders bezahlt würden und nicht in Egesheim. Hans Marquart wusste Bescheid: Die Aufteilung von Steuern sei nicht beliebig. Es gebe bei mehreren Standorten klare gesetzliche Regelungen zum Zerlegungsmaßstab.

Claudia Weiß nannte als Anliegen, dass in der Grundschule im nächsten Jahr acht Wochenstunden gestrichen werden sollten. Beide Kandidaten versprachen, sich darum zu kümmern. Jörg Keller, Vorsitzender des Musikvereins, wollte wissen, was den Kandidaten am Vereinsleben gefalle und bekam von beiden die Zusicherung umfänglicher Unterstützung. Hans-Karl Scheerle bat um Ideen zur Sicherung der Grundversorgung. Marquart schlug Kooperationen mit Nusplinger Bäckereien oder Metzgereien vor zusätzlich zum Angebot der Beeramühle. Jung fand sinnvoll, das vorhandene Angebot zusammenzustellen und offensiv zu kommunizieren.