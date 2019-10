„Kampfsterne“ gibt es auch am schwäbischen Himmel

Zwanzig Damen überwiegend jüngeren Alters haben es sich am Freitagabend nicht nehmen lassen, die aufstrebende Roman- und Theaterautorin Alexa Hennig von Lange bei einer Buchlesung „live“ zu erleben. Der Roman „Kampfsterne“ (eine besonders aufmüpfige Heranwachsende trägt diesen Spitznamen) ist im August vergangenen Jahres erschienen und liegt seit kurzem auch als Taschenbuch vor.

Buchhändlerin Lena Grimm begrüßte mit sichtlichem Stolz eine ihrer Lieblingsschriftstellerinnen. Eine fünffache Mutter, die in Hannover geboren ist und jetzt in Berlin lebt und die man auf Mitte 30 schätzen würde. Wenn man nicht wüsste, dass sie Jahrgang 1973 ist und somit zwölf war im Sommer 1985, in dem folgender Roman spielt.

Drei ganz normale Paare leben mit ihren Kindern nebeneinander in einer Siedlung, wie man sie sich auch in Spaichingen vorstellen könnte. Die Besonderheit des Romans besteht darin, dass die auftretenden Personen einzeln zu Wort kommen, mit ihrer höchstpersönlichen Sicht der Dinge.

Die fällt bei den Pubertierenden mitunter drastisch, geradezu schonungslos aus. Ungeschminkt. Weil man in dem Alter noch keinen Schein zu wahren braucht und den unverstellten Blick der Jugend hat.

Im Gegensatz zu den Erwachsenen, die nur allzu oft Theater spielen in ihrem nervenaufreibenden Mehrakter des Lebens. Die Einschätzung der Nachbarn kann trotz der räumlichen Nähe bisweilen weit daneben liegen.

Und mit jeder weiteren, logisch darauf aufbauenden Schlußfolgerung nähert man sich entweder an Traumschlösser an – hinter denen sich Abgründe auftun. Oder an Sorgenhäuser, die oft weit mehr sind, als sie scheinen.

Mustergültige Familien, bei denen alles zu stimmen und zu passen scheint. Wohlerzogene Kinder, die es ihren Eltern danken und nur Freude machen. Grobiane, unter denen sich ein butterweicher Kern verbirgt. Oder Aufmüpfige, die nur das eine wollen: nicht so (spießig) zu werden wie die Eltern.

Man ahnt es: Zehn Einzelperspektiven im kleinen Kosmos einer Nachbarschaft ergeben einen großen Komplexitätsgrad, zumal auch noch so Menschliches hereinspielt wie Ehrgeiz („mein Kind ist sonderbegabt“) und Neid (besonders auf all jene, denen alles zuzufliegen scheint).

Und die Kernbotschaft des Romans? Man sollte weniger übereinander, als miteinander reden. Und sich vor vorschnellen Urteilen hüten, zumal die Dinge in Bewegung sind, sich also auch immer wieder ändern können.

Wer im eigenen Leben lesen will, kommt in diesem elegant geschriebenen Bändchen mit seiner bildhaften Sprache voll auf seine Kosten. Als „Zugabe“ winkte für die Gekommenen nach der knapp einstündigen Lesung noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die hellwache Autorin gab dabei einen kleinen Einblick in ihre Herangehensweise, an deren Anfang immer eine Stoffsammlung steht, fortlaufend ins Notebook geschrieben.

Daraus schälen sich die einzelnen Themen heraus, um die es gehen soll. Und um die herum entwickeln sich schlußendlich die Handlungsstränge des Romans.

Ihr Mann, der ebenfalls schreibt, fungiert als Erst-Lektor, sobald ein Werk „fast fertig“ vorliegt.

Weil es stets ernste Themen sind, die von der ausgesprochen lebensfreudig rüberkommenden Autorin aufgegriffen werden, bedarf es einer gehörigen Portion Humor als „Transportmittel“ zu den vermutlich großteils weiblichen Leserinnen. Auf die – ein Markenzeichen dieser Autorin – immer ein offener Schluß wartet. Den Rest soll man sich also selber dazudenken. Zutrauen und Zumutung zugleich.