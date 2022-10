Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Tuttlingen

Das Wochenende steht vor der Tür und damit – wie immer – die Frage: Wohin mit der ganzen Freizeit, wenn der Haushalt erledigt ist und die Einkäufe gemacht sind? Als kleine Entscheidungshilfe hat sich die Redaktion abermals die Mühe gemacht und die Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

Dodokay - „Vom Deng her“

Der Komiker Dominik Kuhn alias Dodokay tritt in der Spaichinger Stadthalle auf (Foto: Peggy Meyer)

Wann: Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr

Wo: Stadthalle Spaichingen

Eintritt: 33,90 Euro

Dominik Kuhn alias „Dodokay“ hat mit seinen Schwaben-Synchros einen Nerv getroffen. Auf YouTube und Co. sind seine Videos millionenfach geklickt. Mittlerweile geht der schwäbische Comedian aber auch offline auf Tour. Dabei gibt er seinem Publikum tiefe Einblicke in die Seele der Schaffer, Denker, Häuslesbauer und Gelber-Sack-Naussteller. Darüber hinaus präsentiert „Dodokay“ aber auch weltbekannte Filme in ihren verschollenen schwäbischen Urfassungen.

Karten gibt es online unter www.dodokay.com

Kulinarisches im Museum

Wann: Sonntag, 30. Oktober, 11 bis 17 Uhr Uhr

Wo: Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Eintritt: Erwachsene 8,50 Euro, Jugendliche von 11 bis 16 Jahren 2 Euro, für Kinder unter 11 Jahren ist der Eintritt frei

Traditionelle, „raue“ Alltagskost der Schwäbischen Alb – Die gibt es am Sonntagmittag im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck zu kosten. Die Museumsmitarbeiter erwecken einen Tag vor Halloween zwar keine Untoten, dafür aber einfache, heute schon fast unbekannte Rezepte zum Leben. Damit dieser Teil der schwäbischen Küche nicht vergessen wird, liegen für die Besucher auch alle Rezepte zum Mitnehmen bereit.

Akkordeon-Konzert im Hohner-Konservatorium

Multimusikalisches Dozentenkonzert in der Kulturfabrik Kesselhaus mit Eric Dann (Bild) und einer Jazzband, Naoko und Andreas Nebl, Volker Rausenberger und Tian Long Li. (Foto: Hohner-Konservatorium Trossingen)

Wann: Freitag, 28. Oktober, Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr

Wo: Kulturfabrik Kesselhaus, Hans-Lenz-Straße 14, Trossingen

Eintritt: 15 Euro, ermäßigt (Schüler/ Studierende) 7,50 Euro

Wer ein Faible für Orchesterklänge hat, ist in der Musikstadt Trossingen traditionell gut aufgehoben. Und auch an diesem Wochenende kommen die Besucher beim Akkordeon-Konzert der Dozenten des Hohner-Konservatoriums voll auf ihre Kosten. Diese führen mit Jazz, Klassik, aber auch moderner Musik durch den Abend. Selbstverständlich darf dabei auch die Mundharmonika nicht fehlen.

Karten können online über www.hohner-konservatorium.de oder telefonisch unter 07425/3270-15 gebucht und an der Abendkasse abgeholt werden.

Doppelkonzert im Abteil 42

Wann: Sonntag, 30. Oktober, 19.30-20.30 Uhr und 21-22 Uhr

Wo: Abteil 42, Bahnhof 1, Tuttlingen

Eintritt: Kostenlos

Wer es dann doch gerne etwas rockiger mag, wird tags darauf im Tuttlinger Bahnhof fündig. Dort findet ein kostenloses Doppelkonzert statt. Den Anfang macht die deutsch-amerikanische Indie-Band „Seven Purple Tigers“. In Krakau gegründet, hat die Gruppe ihren Hauptsitz mittlerweile in den Schwarzwald verlagert. [...] Nach einer halbstündigen Pause wird dann „The Common Carpets“ die Besucher mit verspielt-verzerrtem Gitarren-Sound zurück in die Blütezeit des Psychedelic Rock, in die 60er/70er Jahre, entführen. Eine Empfehlung für alle Freunde von Genregrößen wie „The Doors“ oder den „Blues Pills“.

Ringen: KG Wurmlingen/Tuttlingen trifft auf ungeschlagenen Spitzenreiter

Im Hinkampf setzten sich die Ringer des SV Dürbheim mit 20:8 gegen die KG Wurmlingen/Tuttlingen durch (Foto: Frank Riedinger)

Wann: Samstag, 29. Oktober, 19.30 Uhr

Wo: Elta Halle, Frauenwiesen 1, Wurmlingen

Eintritt: 5 Euro

Eigentlich wollte der SV Dürbheim nur möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Zum Start der Rückrunde grüßt der Verein aber ohne Punktverlust von der Spitze der Ringer-Verbandsliga. Am Wochenende kommt es dann gleich zum Derby gegen die KG Wurmlingen/Tuttlingen, dem Tabellenvierten. Wird die Siegesserie des SV Dürbheim weitergehen? Oder kann die Kampfgemeinschaft dem Ligaprimus die ersten Punkte abluchsen? Das Hinspiel konnten die Gäste aus Dürbheim zwar noch klar mit 20:8 Punkten für sich entscheiden, doch im Sport ist vieles möglich, selbst im Ringen.

Neuer Thomasmarkt in Mühlheim

Wann: Samstag, 29. Oktober, 11-17 Uhr

Wo: Im Städtle Hintere- und Kurze Straße, Mühlheim

Eintritt: kostenlos

Es ist wieder Thomasmarkt in der historischen Oberstadt. Seit zwei Jahren hat der traditionelle Krämermarkt ein breiteres und bunteres Angebot. Und auch an diesem Wochenende gesellen sich zu den Ständen der Stammhändler zahlreiche regionale Anbieter wie der „idverpackt“-Laden oder das „Cucap“-Lädele.