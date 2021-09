Kabelbrand in Spaichinger Industriebetrieb verläuft glimpflich

Zu einem Brand in einem Industriebetrieb in der Einsteinstraße gerufen worden ist die Spaichinger Wehr am Montagmorgen. Verletzt wurde niemand. Um 6.30 Uhr brach der Brand im Bereich eines Kabelstrangs aus. Die Betriebsangehörigen riefen über den Notruf 112 die Feuerwehr zur Hilfe. Ein Löschzug der Feuerwehr Spaichingen machte sich auf den Weg in das Industriegebiet und bereitete sich zum Löschen vor, während Kollegen den Brandherd auch mittels einer Leiter erkundeten.

Der Brand war bereits selbstständig erloschen, so dass die Wehrmänner nicht mehr löschend tätig sein mussten, so der Bericht der Feuerwehr. Sicherheitshalber wurde dennoch eine Wärmebildkamera eingesetzt, um etwaige Wärmequellen auszuschließen. „Da keine Brandnester mehr ersichtlich waren, konnte der Einsatz nach rund einer halben Stunde beendet werden, die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in ihre Woche am Arbeitsplatz starten“, so Christian Schmid.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit einem Löschzug mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 17 Einsatzkräften.

Weiter war die Feuerwehr Aldingen mit einem Löschfahrzeug auf Anfahrt zur Einsatzstelle, da der Sprungretter der Feuerwehr Spaichingen wegen der turnusmäßigen Inspektion nicht zur Verfügung steht.

Daneben waren der hauptamtliche Rettungsdienst sowie die ehrenamtliche Schnelleinsatzgruppe des DRK und die Polizei vor Ort.

Die Polizei schätzt den Schaden auf zwischen 1000 und 3000 Euro.