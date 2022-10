Kabarettistische Lesebühne ist in Spaichingen zu Gast

Die kabarettistische Lesebühne Get Shorties ist am Freitag, 14. Oktober, in Spaichingen in der Buchhandlung „Grimms lesen & genießen“, Marktplatz 20, zu Gast. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Seit über zehn Jahren existiert die kabarettistische Lesebühne. Insgesamt acht Autorinnen und Autoren schreiben in wechselnder Besetzung Texte zum Lachen, Schmunzeln und Nachdenken. Immer abwechslungsreich, immer unterhaltsam, heißt es in einer Ankündigung. Dazu gibt es Live-Musik, diesmal von Nicolai Köppel. Mit dabei an diesem Abend, die Spaichinger Autorin Carolin Hafen mit ihren Kollegen Nicolai Köppel, Rainer Bauck und Ingo Klopfer.

Der Eintritt kostet neun Euro. Weitere Informationen unter www.grimms-lesen.de und www.getshorties.de.