Kabarett-Bundeskanzlerin trifft den Zahn der Zeit

Dass unsere Bundeskanzlerin eine vielbeschäftigte Frau ist, wissen wir. Dass sie jedoch soweit geht, eine professionelle Doppelgängerin zu engagieren, die ihr einen Teil der Arbeit abnimmt, war bislang nicht bekannt. Wie aufregend und anstrengend der Job eines solchen Doubles sein kann, bewies in der Aula des Gymnasiums die Kabarettistin Marianne Schätzle in ihrem Programm „Früher war nix to go“.

Mit viel Witz und Charme gestaltet die sie ihre Bühnenshow. Von Angie selbst fehlt zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Ob die Kanzlerin wohl getrunken hat und deshalb nicht auftritt? „Grund genug hätt‘ sie ja!“, meint Schätzle. Sie sei es gewohnt, unangenehme Termine für Merkel wahrzunehmen und habe so „das Regieren schnell gelernt“.

Aufgewachsen auf einem Bauernhof in der Gemeinde Klettgau sei sie an das einfache Leben gewöhnt und sehe so manche modernen Veränderungen äußerst kritisch.

Ein Kilo Klopapier genauso teuer wie ein Kilo Fleisch

Da wären die technischen Fortschritte, die dafür sorgen, dass wir von TV-Sendungen wie „Die Geißens“ oder „Bauer sucht Frau“ verblöden. Gerade letztere ärgert sie, denn „jeder echte Bauer hat mehr IQ“. In Zeiten, in denen ein Kilo unbenutztes Klopapier das gleiche kostet wie dieselbe Menge Schweinefleisch, sei es doch umso wichtiger, die Arbeit der richtigen Bauern wertzuschätzen.

Aber auch die Partnersuche hat sich im Laufe der Zeit enorm verändert. Früher gab es beispielsweise die wöchentlichen Tanzabende oder die Annoncen im Heuberger Boten. Heutzutage meldet man sich bei online Plattformen wie „Elite Partner“ an, die mit dem Slogan „Singles mit Niveau“ werben. Eine zweifelhafte Sache, wo das Niveau doch „auf dem Boden anfängt“.

Was das Älterwerden angeht, hat Marianne Schätzle einen simplen Trick: Nur vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang in den Spiegelschauen – „das macht dich um Jahrzehnte jünger!“ Das dürfte übrigens auch erklären, wieso sie selbst ihre Ähnlichkeit mit der Kanzlerin nicht bemerkt hat. Freunde waren es, die sie darauf aufmerksam machten. „Dass es mich so hart getroffen hat.“

Ich verspreche euch nichts, aber das halte ich auch.

Gegen Ende der Show kommt dann endlich der langersehnte Anruf: Angie ist am Telefon. Begeistert teilt Schätzle dem Publikum mit, dass sie nun doch ihre Kanzlerin live zu Gesicht bekommen werden. Nur wenige Minuten später kommt Merkel dann tatsächlich auf die Bühne, begleitet von der deutschen Nationalhymne, die das Publikum brav wie befohlen vor sich hin summt.

Im bekannten roten Blazer und mit Raute vor dem Bauch hält Angie eine kurze Ansprache an die Bürger, in der sie garantiert: „Ich verspreche euch nichts, aber das halte ich auch.“

Die „Queen aus Ostberlin“ weiß die Arbeit ihrer Doppelgängerin sehr zu schätzen. Denn gerade Termine, bei denen keine attraktiven Promis wie George Clooney anwesend sind, können ganz schön nervig sein. Zu verdanken hat die Kanzlerin ihr Double übrigens ihrem Cousin, der Schätzle entdeckte und sie mit dem Kompliment: „Sie sehen aus wie meine Cousine – nur besser!“ überzeugen konnte.

Wem die Show nicht gereicht hat, darf nach Ende der Veranstaltung noch seine Handynummer in eine Liste eintragen, um zukünftig kurze Videoclips der Kabarettistin zu erhalten, die es „wirklich wert sind, auf whatsapp zu verschicken“.

Nach einer letzten musikalischen Darbietung mit dem Song „Ich hab euch tausendmal belogen“, verabschiedet sich die Kabarettistin mit einem Luftkuss. Eine solche Kanzlerin hätten wir doch alle gern.