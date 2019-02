Künftige Nutzung des Vereinsheims ist ungeklärt

Wie geht es weiter mit dem Vereinsheim? Das ist ein zentrales Thema gewesen bei der Hauptversammlung des SV Spaichingen am Freitagabend im Manfred-Ulmer-Sportheim. Weiter auf der Tagesordnung standen Wahlen, Ehrungen und Berichte – durch die sich wie ein roter Faden Kritik an den Trainingsmöglichkeiten in Spaichingen zog.

Ein Konzept zur künftigen Nutzung des Sportheims soll erstellt werden, kündigte der wiedergewählte Vorsitzende Tobias Schumacher an. „Bis Ende April überlegen wir, wie es weitergeht.“ Das Dach sei undicht, die sanitären Anlagen müssten saniert werden. Das koste 50 000 bis 60 000 Euro, „wir werden investieren müssen und überlegen müssen, ob wir das wollen oder nicht“. Das Vereinsheim werde vom SVS „immer weniger genutzt“, sagte Schumacher, der darauf hinwies, dass „der TV Spaichingen oder der FK ihre Heime verkauft haben, um finanzielle Mittel zu bekommen“.

Sperrung des Stadions ist "Irrsinn"

Die Spartenleiter äußerten ihre, so Freizeitsport-Chef Heinrich Aicher, „Sorgen wegen der von der Stadtverwaltung geplanten Sperrung der Sporthallen an den Wochenenden“. In seinem Fall sprach er für die Parkour- und die neue Lateintanzgruppe. Es sei wichtig, dass diese ab und zu auch an Wochenenden trainieren könnten. „Anders ist es absolut unmöglich, das Leistungsniveau zu halten.“ Durch den Ausfall der Stadionhalle trainierten die Gruppen vorübergehend in Hallen in Hausen, Aldingen und Denkingen – „eine Notlösung, weil der Platz dort stark begrenzt ist“, stellte Aicher fest. „Wir bitten deshalb Stadtverwaltung und Gemeinderat, diese Gedanken nicht weiter zu verfolgen, sondern den Sportlern die Möglichkeit zu geben, auch an den Wochenenden trainieren zu können.“

„Es kann nicht sein, dass die Lateintänzer in anderen Gemeinden trainieren müssen – wir sind ein Spaichinger Verein“, meinte Schumacher. Ziel für den SVS sei es, „dieses Jahr zu erreichen, optimale Rahmenbedingungen für Trainingsmöglichkeiten zu bekommen – aber die Stadt legt uns einen Stein nach dem anderen in den Weg“. Als „Irrsinn“ bezeichnete der SVS-Vorsitzende eine Sperrung des Stadions für drei Wochen in den Sommerferien, wodurch „kein Training möglich“ sei. Auch die Spartenleiter Fußball, Patrick Kollmar, und Badminton, Stefan Grüble, äußerten Kritik – so seien mehrere Badminton-Jugendtrainings ausgefallen, weil keine Hallen zur Verfügung stünden.

Mitgliederzahlen sinken

Von „Turbulenzen“ in der Abteilung Tanzen berichtete Aicher: Diese habe es 2018 mit Trainer und Mitgliedern der Line Dance-Gruppe gegeben. Seitdem die Führung neu aufgestellt worden sei, „haben wir wieder funktionierende Verhältnisse“. SVS-Geschäftsführerin Kerstin Scheffler berichtete von einem Rückgang der Mitgliederzahlen von 1094 in 2018 auf 1061 in diesem Jahr – bedingt durch das Ausscheiden der Boxer, was jedoch durch die 30 Tänzer der neuen Lateinformation teilweise habe aufgefangen werden können. 60 Prozent der Mitglieder gehörten der Sparte Fußball an, 70 Prozent der SVS-Mitglieder seien männlich.

Wohin geht’s für das Sportheim? Mittlerweile ist das Gebäude eine organisatorische Last, links Tobias Schumacher, rechts Heinrich Aicher. (Foto: hege)

Ein „leichtes Plus“ in der Kasse vermeldete Hauptkassier Bernd Wibiral, die Prüfer Thomas Schumacher und Simon Wißmann bescheinigten eine „sauber geführte“ Kasse. Die Entlastung des Vorstands fiel einstimmig aus.

Wahlen und Ehrungen

Die SVS-Mitglieder sprachen ihrer Führungsriege einhellig das Vertrauen aus: für zwei Jahre wiedergewählt wurden Vorsitzender Tobias Schumacher, sein Stellvertreter Martin Boschanowitsch, Geschäftsführerin Kerstin Scheffler, Schriftführer Karsten Schmieder, Hauptkassier Bernd Wibiral, Liegenschaftsverwalter Jürgen Dreher, Mitgliederverwalterin Heike Loose-Börcsök und die Kassenprüfer Thomas Schumacher und Simon Wißmann. Neu im Vorstandsteam ist Medienreferent Willi Kort.

Geehrt wurden für 60 Jahre beim SVS Josef Kloster, für 50 Jahre Frank Ellenberger, Karl Hermle, Heinrich Hoffmann, Wolfgang Schmid und Georg Splichal, für 40 Jahre Michael Geser und Tobias Honer, für 25 Jahre Lothar Klingsporn, Oliver Oehrle, Carel Schipper, Georg Keck, Dominique Visek, Florian Wohner, Gudrun Klaiber, Elke Mägerle, Manuel Löffler, Carina Stelter, Joachim Bühler und Heinz Reschberger.