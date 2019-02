Könnte Alternativkonzept Spaichinger Klinik retten?

Es formiert sich breiter Widerstand in Spaichingen gegen die beabsichtigte Schließung des Krankenhauses mit Umwandlung in ein Gesundheitszentrum. Und es gibt bereits den Vorschlag eines Alternativkonzepts. Eine Initiative von Ärzten und Bürgern hat eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. Mitunterzeichner sind unter anderen die drei Ehrenbürger Erwin Teufel, Albert Teufel und Franz Schuhmacher (CDU). SPD, Freie Wähler und FDP haben angekündigt, am Samstag, 26. Januar, auf dem Marktplatz mit einem Stand vertreten zu sein.

Im Kreistag selbst gibt es viel Unterstützung für die Schließungspläne der Klinikgesellschaft und des Kreises als Gesellschafterin. Die genannten Gründe: Absage des Chefarztes, langfristig durch Bund, Land und kassenärztliche Vereinigung gesetzte Rahmenbedingungen, die eine Zentralisierung der Kliniklandschaft forcieren, Zusage der Sicherung des Standorts Tuttlingen bei Bettenaufstockung, zunehmende Spezialisierung, die nur an einem gut ausgestatteten, zentralen Standort möglich ist, Notwendigkeit interdisziplinärer Teams, Abschläge bei Vergütungen, wenn nicht bestimmte Vorgaben eingehalten sind und anderes.

Ärzte machen sich Gedanken um Alternativen

Aber: Nirgendwo gibt es bisher eine Zahl, was es kosten würde, den Zustand so aufrecht zu erhalten, wie er ist, oder auch, was ein Alternativkonzept zum Erhalt kosten würde. Denn auf der anderen Seite stehen mögliche Rückzahlungsforderungen bei der Schließung Spaichingens und vor allem die Gefahr, dass Patienten aus dem Nordkreis in andere Krankenhäuser abwandern. Denn: Bereits, als es um die Einführung der ärztlichen Notfallpraxis ging, mussten Wehingen, Deilingen und Frittlingen Rottweil zugeschlagen werden, weil die angestrebte Anfahrtszeit nicht eingehalten werden konnte. Viele Kinder aus dem Nordkreis werden jetzt in anderen Kliniken geboren.

Die Ärzte Dr. Albrecht Dapp und Dr. Helmut Groß haben sich im Austausch mit Dr. Bernd Sauer Gedanken um ein mögliches Alternativkonzept gemacht, das den Erhalt der Inneren Medizin mit Diabetesschwerpunkt und eine gestärkte Geriatrie zum Inhalt hat. Das Wichtigste: Es gäbe sogar eine personelle Perspektive und die beiden im Ruhestand stehenden früheren Chefärzte würden diesem neuen Chefarzt beistehen. Es müsste so sein, dass Doppelstrukturen vermieden würden, so Dapp. Klar wäre, dass so ein Modell, von dem im Übrigen durch das Zertifikat „Klinik für Diabetespatienten geeignet“ auch Tuttlingen massiv finanziell profitieren würde, nur funktioniert, wenn durch systematische Weiterbildung und Kooperation mit Tuttlingen die Standards aufrecht erhalten werden könnten.

Schließung bleibt politische Frage

Dapp sieht die Frage, ob Tuttlingen nicht auch ohne Abzug der noch notwendigen Betten für funktionierende Stationen in Spaichingen mit 300 Betten gesichert werden könnte, vor allem als politische Frage an.

Ein großer Kritikpunkt in der öffentlichen Debatte ist, dass die beabsichtige Schließung ohne Alternativszenarien diskutiert wird. Auch Kreisräte kritisieren, dass es keine Modelle zum Erhalt gibt. Oder auch Zahlen, was welches Modell kosten könnte.

Wie nach einer Schließung die Gesundheitsversorgung im Nordkreis aussehen könnte, dazu gibt es Überlegungen, aber noch keine fertigen Konzepte, so hatte es Landrat Bär gesagt. Die jetzt zum Ende 2019 angestrebte Schließung sei nicht von langer Hand geplant, hatte der Geschäftsführer der Klinikgesellschaft beim Pressegespräch gesagt.

Daran regen sich jetzt Zweifel, da schon jetzt Angebote abgebaut worden sind, so zum Beispiel das bisherige Diabeteszentrum mit Schulungsküche. Seit Dezember ist auch die Praxis im medizinischen Versorgungszentrum mit Schwerpunkt Diabetes geschlossen, weil die Ärztin erkrankt ist. Die Patienten werden nach Rottweil und Tuttlingen verwiesen - Termine gibt es mit den bekannten Wartefristen. Und auch schon lange vor der Ankündigung, dass es keinen Chefarzt gibt, wurde die Diabetesstation dezimiert.

Das Land hatte bereits im Januar 2018 eine langfristige bauliche Perspektivplanung für Tuttlingen für eine Zusammenlegung verlangt. Das Land stärkt den Kurs des Kreises (wir haben bereits ausführlich berichtet).