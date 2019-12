Junge prallt mit Fahrrad gegen Auto

Ein Junge ist am Dienstagabend am Fußgängerüberweg Sallancher Straße/Schuraer Straße in Spaichingen gegen einen Opel geprallt. Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 18 Uhr. Die 24-jährige Opelfahrerin sah den Jungen erst, als er mit seinem Fahrrad gegen den Opel stieß. Der Junge blieb unverletzt. Nach einem kurzen Gespräch fuhren beide in Richtung Schura weiter. Tags darauf stellte die junge Frau an ihrem Opel einen Schaden fest, der vom Fahrrad des Jungen verursacht worden sein muss. Deswegen verständigte sie die Polizei.

Das Polizeirevier Spaichingen hat Unfallermittlungen eingleitet und sucht jetzt nach Zeugen und dem schätzungsweise zehn bis zwölf Jahre alten Radfahrer. Um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07424 / 93 18 0 wird gebeten.