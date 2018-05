In Schramberg hat am Wochenende der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 2018 stattgefunden. Der Wettbewerb 2018 war für nachfolgende Wertungen ausgeschrieben: Solowertung für Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und besondere Instrumente wie Bağlama und Hackbrett. Auch junge Nachwuchsmusiker aus den Verbreitungsgebieten des Heuberger Boten und der Trossinger Zeitung - die meisten von ihnen werden an den Musikschulen in Trossingen und Spaichingen unterrichtet - haben erfolgreich an den Wettbewerben teilgenommen:

Aus Aldingen:

Josef Fahrländer, Schlagzeug Ensemble, B80, II, 23 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Trossingen, Ralf Reiter). Jonathan Kirn, Schlagzeug Ensemble, B80, II, 23 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Trossingen, Ralf Reiter)

Aus Balgheim:

Klara Merkel, Klavier vierhändig, B10, Ib, 23 Punkte, 1. Preis (MS Trossingen, Matthias Listmann). Florian Hermerschmidt, Schlagzeug-Ensemble, B80, II, 23 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Trossingen, Ralf Reiter)

Aus Denkingen:

Katja Schweickhardt, Gitarre, A51, Ib, 17 Punkte, 2. Preis (MS Trossingen, Michael Stanikowski). Michael Betting, Besondere Ensembles Klavier, B96, V, 24 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS St. Georgen-Furtwangen, Gabriele König)

Aus Dürbheim:

Johannes Keller, Gitarre, A51, III, 25 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Trossingen, Michal Stanikowski)

Aus Durchhausen:

Philipp Schlecht, Schlagzeug-Ensemble, B80, Ia, 24 Punkte, 1. Preis (MS Trossingen, Ralf Reiter)

Aus Frittlingen:

Lisa Pierre, Klarinette, A34, II, 23 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Spaichingen, Michaela David)

Aus Seitingen-Oberflacht:

Nico Hermann, Klavier und ein Streichinstrument (Klavier), B26, IA, 22 Punkte, 1. Preis (MS Trossingen, Noemi Lokodi)

Aus Spaichingen:

Lisa-Marie Schrägle, Oboe, A33, IV, 18 Punkte, 2. Preis (MS Spaichingen, Sylvia Drömer). Benjamin Fehrenbacher, Trompete, A42, II, 21. Punkte, 1. Preis (MS Spaichingen, Rainer Benner). Luca Grimm, Trompete, A42, II, 23 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Spaichingen, Rainer Benner). Johannes Maier, Tenorhorn, A45, II, 23 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Spaichingen, Rainer Benner). Samuel Fehrenbacher, Klavier, B25, III, 25 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (privat, Gerlinde Puttkammer). Samuel Schnepf, Schlagzeug Ensemble, B80, Ia, 24 Punkte, 1. Preis (MS Trossingen, Ralf Reiter). Hannes Bähr, Schlagzeug Ensemble, B80, II, 23 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Trossingen, Ralf Reiter). Robin Märkle, Schlagzeug Ensemble, B80, II, 23 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Trossingen, Ralf Reiter)

Aus Trossingen:

Alexandra-Naomi Kisfaludy, Querflöte, A32, IV, 25 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Tuttlingen, Heinz Imrich). Olaya De Rios Newiger, Gitarre, A51, III, 21 Punkte, 1. Preis (MS Trossingen, Michal Stanikowski). Samuel Schmidt, Gitarre, A51, IV, 20 Punkte, 2. Preis (MS Trossingen, Michal Stanikowski). Luzia Maier, Klavier vierhändig, B10, IB, 23 Punkte, 1. Preis (MS Trossingen, Matthias Listmann). Angelo Casillo, Klavier vierhändig, B10, II, 25 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (Musikakademie VS, Noemi Lokodi). Melodie Duclaux, Klavier und ein Streichinstrument (Klavier), B26, II, 21 Punkte, 1. Preis (MS Trossingen, Ulrich Sakowsky). Felicitas Josephine Topaz Friedrich, Klavier und ein Streichinstrument (Klavier), 23 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Trossingen, Noemi Lokodi). Lion Andre Gissel, Klavier und ein Streichinstrument (Klavier), 21 Punkte, 1. Preis (MS Trossingen, Thomas Förster). Rona Semira Siegel, Klavier und ein Streichinstrument (Violine), B26, III, 21 Punkte, 1. Preis (MS Trossingen, Marija Lauenstein). Maxim Lauenstein, Gesang, B62, IV, 25 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (Musikakademie VS, Erkentrud Seitz). Sasha Schulz, Schlagzeug-Ensemble, B80, IA, 24 Punkte, 1. Preis (MS Trossingen, Ralf Reiter). Markus Thomma, Schlagzeug-Ensemble, B80, II, 23 Punkte, 1. Preis (mit Weiterleitung) (MS Trossingen, Ralf Reiter) (pm)