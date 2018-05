Junge Katholiken bilden sich fort

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) der Dekanate Balingen und Tuttlingen-Spaichingen hat 20 Jugendliche als Jugendgruppen- und Freizeitleiter geschult. Die Jugendlichen haben sich dabei mit unterschiedlichen Themenbereichen wie Spielepädagogik, Kommunikation, Gruppendynamik, den Lebenswelten Jugendlicher und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen beschäftigt.

Die Kursteilnehmer wurden von einem Team erfahrener Ehrenamtlicher aus den beiden Dekanaten in Zusammenarbeit mit der Dekanatsjugendreferentin Esther Hofele qualifiziert. Die Ausbildung erfolgte entsprechend der Bildungskonzeption der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatten die Teilnehmer einen Grundkurs absolviert. Der Aufbaukurs der Jugendbildungsmaßnahme erfolgte dann im Frühjahr. Beide Kursteile fanden in bewährter Manier in der Jugendbegegnungsstätte St. Franziskus in Königsheim statt. In einem feierlichen Rahmen in Abendgarderobe überreichte das Kursteam am Ende dann die Zertifikate. Die Gruppenleiterschulung dient den jungen Menschen dazu, sich für die vielfältige Arbeit in kirchlichen Gruppen und Verbänden als Leiterinnen und Leiter zu qualifizieren.

In Verbindung mit der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs haben die Jugendlichen die Möglichkeit, die Jugendleiter-Card (Juleica) zu beantragen, die sie nicht nur offiziell als ausgebildete Jugendgruppenleiter und Jugendfreizeitleiter ausweist, sondern ihnen auch zahlreiche Vergünstigungen in gesellschaftlich-kulturellen Einrichtungen bietet.