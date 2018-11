Bei goldenem Novemberwetter haben weit über 100 Leute am Projekt „Vision & Mission“ in der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg teilgenommen. Mehr als 60 Kinder und Jugendliche machten sich auf eine „Wanderung mit der Bibel in der Hand“. Letzte Station war der Dreifaltigkeitsberg.

Mit dieser Aktion ist nicht nur ein Projekt von Pater Ankit im Rahmen seiner diözesanen Priesterausbildung gelungen, sondern auch gewissermaßen ein Traum des jungen Paters in Erfüllung gegangen. Morgens um 10 Uhr ging‘s los. Die gut gelaunten Ministranten und Kommunionkinder fanden sich in Böttingen ein und waren gespannt, was auf sie zukommen würde. In Kleingruppen marschierte die junge Christenschar nach und nach los.

Auf dem Weg erwarteten die Gruppen mehrere Stationen, die vom Team vorbereitet und jeweils von den Oberministranten betreut wurden. Ob die Station „Sinneswahrnehmungen“, „Inklusion-Exlusion“, „Schöpfung“ oder „Bibelgeschichten“ – es wurde nie langweilig. Am spannendsten war wohl, so zumindest sagte Jonas, einer der jüngsten Teilnehmer, der Versuch, mit Handycaps umzugehen. So wurden den Kindern zum Beispiel die Augen verbunden und es galt, die anderen Sinne zu wecken.

Bei der letzten Station auf dem Dreifaltigkeitsberg, „Vom Korn zum Brot“, warteten bereits eine Menge Stockbrot und heiße Grillwürste darauf, verzehrt zu werden. Anschließend ging es zum gemeinsamen Taizé-Gottesdienst in die Kapelle. Auch dieser wurde im Rahmen des Projekts von den älteren Ministranten vorbereitet und stimmungsvoll von einer eigens zusammengefundenen Musikgruppe begleitet. Am Ende des Gottesdiensts erhielt Pater Ankit ein von allen Ministranten unterschriebenes Herz. Sowohl Teilnehmer als auch Helfer waren gleichermaßen überwältigt von der gesamten Aktion des begeisterten und begeisternden Geistlichen.

Und Pater Ankit? Immer wieder betonte er, wie dankbar er ist. Dankbar für die Jugendlichen, die seiner Einladung folgten und sich mit ihm auf den Weg gemacht hatten. Dankbar für die Eltern, Betreuer, Begleiter, Grillmeister, Musikanten, dem Pastoralteam und der Helferschar, die mit einer kleinen Anzahl begann und während der Vorbereitungen größer und größer wurde. Dankbar vor allem für seine Vision, aus der eine gemeinschaftliche Mission entstehen durfte. „Ich finde keine Worte“, so der Pater glücklich, „wie ich für all das danken kann“. „Wenn wir keine Träume haben“, fügte er hinzu, „können wir nicht weitergehen“. Er wünschte sich und allen, dass „das Gute des Tages in den Herzen bewahrt“ werde, dass daraus schöne Visionen würden und „von Gott getragene Lebensmissionen entstehen“.