Jugendsozialpreis auf der Zielgeraden

Jetzt geht es auf die Zielgerade beim Jugendsozialpreis, den die Bürgerstiftung zum zweiten Mal auslobt. Die Initiatoren freuen sich über Vorschläge, die bis Ende Juli abgegeben werden müssen. Zielgruppe sind Kinder und junge Leute bis 21 Jahren, die sich in besonderer Weise für andere Menschen einsetzen im kulturellen, sportlichen, sozialen Bereich. Laut Stiftung soll es sich um regelmäßige Aktionen handeln wie Besuche, Spiele, Spaziergänge, Einkaufsbegleitung, kostenlose Unterstützung schwacher Schüler, „Hilfen auch über längere Zeit“; gefragt seien auch Darbietungen und Aufführungen aller Art. Die Stiftung habe einfache Bewerbungsunterlagen erstellt, die von Kirchen, Schulen, Vereinen und Einzelpersonen oder sonstigen Einrichtungen eingereicht werden können. Es können Einzelpersonen oder Gruppen genannt werden. „Mit dem Preis wollen wir einmal zeigen, was auch im Stillen geleistet wird, aber auch motivieren und unterstützen.“ Dies solle auch „ein Beitrag zu einer lebens- und liebenswerten Stadt sein“. Die Vorschläge können bei der Stiftung, Max-Planck-Straße 4, eingereicht werden. Nach Beratung eines Fachgremiums ist die Preisverleihung am 26. September.