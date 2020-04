Jugendlicher fährt ungebremst auf seinen Nachbarn zu

Wegen eines Nachbarstreits hat ein 17-Jähriger in Spaichingen seinen Nachbarn am vergangenen Mittwoch fast mit dem Moped angefahren. Laut einem Bericht der Polizei soll der 64-Jährige dem Jugendlichen zunächst mit seinem Auto nachgefahren sein. Er wollte ihn wegen einer persönlichen Angelegenheit zur Rede stellen.

Als der Jugendliche in eine Sackgasse fuhr, hielt der 64-Jährige davor an, stieg aus und wartete am Gehweg auf den Mopedfahrer. Als der Jugendliche aus der Sackgasse herauskam, hielt er jedoch nicht an. Er fuhr ungebremst auf den 64-Jährigen zu. Der Mann konnte sich noch in letzter Sekunde mit einem Sprung zu Seite retten. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige.

