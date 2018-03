Jugendliche tauchen nach deutschlandweiter Diebstahlserie unter

Die Polizei hat drei jugendliche Autodiebe ermittelt. Das Trio wird verdächtigt, 48 Straftaten von Autodiebstahl bis Urkundenfälschung mit einem Schadensvolumen von rund 44 000 Euro begangen zu haben

Gegen die drei 15, 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen war durch das Polizeirevier Albstadt wegen Einbruchsdiebstählen ermittelt worden. Dies nahmen die Jugendlichen zum Anlass, unterzutauchen, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Zu diesem Zweck entwendeten sie in mehreren Bundesländern insgesamt drei Pkw und brachten an diesen mehrfach entwendete Kennzeichen an, um die Verfolgung zu erschweren. Auch kam es zur Begehung weiterer Straftaten.

Wegen des Umfangs der Ermittlungen richtete die Polizei eine Beamten der Polizeireviere Albstadt und Balingen sowie des Kriminalkommissariats Balingen bestehende Ermittlungsgruppe ein. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hechingen und beteiligten Jugendämtern konnte die „EG 16“ nach intensiven Ermittlungen 48 teilweise überregionale Straftaten, darunter mehrere Auto- und Kennzeichendiebstähle, Betrügereien und Urkundenfälschungen, aufklären. Die Tatorte lagen in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Brandenburg.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen übernahm die Ermittlungsführung für alle dem Trio vorgeworfenen Delikte. Weil der Jüngste der Drei nach der ersten Festnahme in Brandenburg weitere Straftaten verübte, wurde er letztendlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Hechingen ordnete die Untersuchungshaft an. Die beiden anderen befinden sich in behördlicher Obhut.