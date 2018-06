Jugendliche tanzen vor hunderten Zuschauern auf Marktplatz

Der Kreisverband der Banater Schwaben Tuttlingen-Rottweil-Schwarzwald-Baar hat am Sonntag zum Jubiläumsjahr wieder ein Marktplatzfest in Spaichingen veranstaltet. Mittags führte die Kinder- und Jugendtanzgruppe unter der Leitung von Brigitte Polling und Christine Wollanka Volks- und moderne Tänze auf. Davor, dazu und danach erfreuten sich die mehreren hundert Besucher an den Melodien des Original Banater Echo unter der Leitung von Manfred Ehmann – und ebenso an Leckereien wie den beliebten Mici mit Pommes oder Brot. Zudem wurde ein Nachtischbuffet mit Kaffee und Kuchen angeboten.