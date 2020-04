Die „Hoffnungsbringer-Aktion“ des evangelischen Bezirksjugendwerks mit Sitz in Spaichingen für den Tafelladen Trossingen geht weiter. So soll das karitative Hilfsangebot weiter mit zusätzlichen Lebensmittelspenden versorgt werden, um die Verteilung an Bedürftige gewährleisten zu können. Bundesweit verzeichnen Tafeln seit einigen Wochen einen Spendenrückgang.

„Wir können sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Aktion war, die wir in dieser Woche gestartet haben“, heißt es in einer Pressemitteilung des evangelischen Bezirksjugendwerks. „Wir haben uns entschlossen, nächste Woche weiterzumachen und auch in der Woche nach Ostern. Es werden wieder haltbare Lebensmittel gesammelt.“

Von Nudeln über Süßigkeiten bis zur Küchenrolle sei bei den Spenden alles dabei gewesen. „Auch ergeht ein großes Dankeschön an alle Geldspenden, mit welchen zusammen mit dem Biohof-Messner in Schura viel Obst und frisches Gemüse an den Tafelladen in Trossingen übergeben werden konnte. Die Tafelladen Mitarbeiter waren hellauf begeistert, als das vollbeladene Dienstfahrzeug des Bezirksjugendwerkes vor dem Tafelladen ankam“, so die Pressemitteilung weiter.

„Auch das Wenige, das wir tun können, ist viel und hilft konkret“, so ist Ingrid Klingler vom evangelischen Bezirksjugendwerk Tuttlingen mit Sitz in Spaichingen überzeugt. „Also tun wir es doch zusammen“, meint sie weiter. Und so hofft das Bezirksjugendwerk auf weitere Unterstützung für den Tafelladen mit haltbaren Lebensmitteln und mit Geldspenden.

Die Sammelstelle ist weiterhin bei der Geschäftsstelle des Bezirksjugendwerkes in Spaichingen in der Angerstraße 44. Für die Abgabe am Montag, 6. April, von 16 bis 19 Uhr, am Dienstag, 7. April, von 8 bis 11 Uhr, und am Donnerstag nach Ostern, am 16. April, von 8 bis 11 Uhr, stehen Behälter vor der Eingangstür bereit. Die Kooperation mit dem Biohof Messner in Schura solle in der Woche nach Ostern weitergehen, so Klingler weiter. Dafür sei das Projekt auf Geldspenden angewiesen. Der Tafelladen ist für den nördlichen Landkreis zuständig und sorgt dafür, dass Menschen, die finanziell bedürftig sind, mit Lebensmitteln unterstützt werden. Die Einrichtung wird von den Kirchen getragen und von ehrenamtlichen Helfern unterstützt.