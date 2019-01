Jugendliche sammeln Christbäume ein

Am Samstag, 12. Januar, findet in Spaichingen die diesjährige Christbaumaktion statt. Die Jugendlichen der Evang. Kirchengemeinde sammeln die ausgedienten Weihnachtsbäume ein und bringen sie zur Grünschnittstelle. Dazu sollten die Bäume vollständig abgeschmückt und gut sichtbar ab 8 Uhr am Straßenrand liegen, versehen mit Namen und Hausnummer, damit die Spende von vier Euro pro Baum abgeholt werden kann.

Die Evang. Jugend wird das Spendenaufkommen laut Pressemitteilung wie folgt aufteilen: Neben der Freizeitarbeit der Gemeinde wird der Einsatz einer Mitarbeiterin aus den eigenen Reihen unterstützt, die im Rahmen des Freiwilligen Ökumenischen Friedensdienstes ein Jahr in einem Kindergarten und einer Kirchengemeinde in Uruguay arbeitet. Ein weiterer Teil des Erlöses soll der Organisation smilinggecko zu Gute kommen, die in Kambodscha Projekte fördert, die nachhaltig die Ursachen von Armut bekämpfen. Dazu gehören landwirtschaftliche und handwerkliche Projekte, Schulen, Kindergärten und Gesundheitseinrichtungen. Außerdem unterstütze smilinggecko mit Direkthilfen die in Not geratenen Menschen in den Armen- und Elendsvierteln rund um Phnom Penh.

Die freiwilligen Helfer der Christbaumaktion freuen sich laut Mitteilung über Spenden, damit die Projekte großzügig unterstützt werden können – und bedanken sich im Voraus bei den Spaichingern. Falls tatsächlich ein Baum vergessen wurde, kann man sich am Einsatztag im Martin-Luther-Haus melden, Telefon 7271 – aber bitte erst, wenn das Sammelfahrzeug die Straße passiert hat.