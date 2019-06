Jugendliche machen Gewässerexpedition auf dem Bodensee

Am 4. Juni sind Mika Köhler (12) und Damian Saramaga (13) vom Gynasium Spaichingen in Konstanz an Bord des Forschungsschiffes „Aldebaran“ gegangen. Die beiden Schüler werden in ausgewählten Flachwasserbereichen des Bodensees Untersuchungen zu physikalischen Parametern machen.

Mika Köhler und Damian Saramaga, die am Schülerforschungszentrum Südwest in Tuttlingen forschen, haben in der Juniorsparte von „Jugend forscht“ mit dem Namen „Schüler experimentieren“ den ersten Platz beim Regionalwettbewerb im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften gewonnen, und zwar mit einem ferngesteuerten Messlabor, das in kleinen Seen Daten zur Wasserqualität erheben kann ohne dabei das Ökosystem zu schädigen. Um Messwerte nicht mehr nur vom Rande des stehenden Gewässers nehmen zu können, sondern auch von der Teichmitte, haben Mika Köhler (12) und Damian Saramaga (13) das Messboot „Nessie“ entwickelt.(Wir haben berichtet.)

An Bord der „Aldebaran“ möchten die beiden Siebtklässler ihr Messboot gern auf dem Bodensee ausprobieren und weitere Untersuchungsmethoden für die Erfassung von Gewässerdaten kennenlernen. Zu den schiffseigenen Geräten gehören beispielsweise ein Echograph, mit dem die Wassertiefe elektroakustisch ausgemessen werden kann, sowie eine Multiparametersonde, die unter anderem den pH-Wert des Wassers misst.

19 Jungforscher-Teams aus ganz Baden-Württemberg gehen vom 1. bis 14. Juni auf Tagesexkursion an Bord des Forschungsschiffs „Aldebaran“, um ihre naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen auf dem Bodensee in der Praxis zu erproben. Ermöglicht wird dies durch die Baden-Württemberg-Stiftung im Rahmen ihres Programms „mikro makro mint“, mit dem sie das Interesse an den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) fördern will. Als besonderes Highlight des Programms erhalten Schülerteams auf dem Forschungs- und Medienschiff „Aldebaran“ Einblicke in die Gewässerforschung.

Alle Gruppen führen an einem Tag ihr eigenes Projekt durch, mit dem sie sich seit mehreren Monaten im Rahmen von mikro makro mint in AGs oder im Regelunterricht beschäftigt haben – oder sie haben mit dem Team der Aldebaran ein neues Forschungsprojekt abgesprochen, das sie auf dem Bodensee umsetzen.