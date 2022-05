Jugendliche legen Grundkurs ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich konnten die 30 Jugendliche, die letztes Jahr in den Herbstferien mit dem Grundkurs als Schulungsprogramm der Evangelischen Jugendarbeit gestartet sind, diesen nun mit dem Mitarbeiterpraxistag erfolgreich abschließen. In Aldingen im Evangelischen Gemeindehaus fand ein reger Austausch über die Praxis der Neueinsteiger statt und den Jugendlichen aus 15 verschiedenen Orten des Evangelischen Kirchenbezirks wurden als ausgebildete Gruppenleiter in einer feierlichen Zertifikatsverleihung ausgezeichnet und gesegnet. Das Team bestand aus Ingrid Klingler, Mathias Katz (beide Bezirksjugendwerk), Caroline Oerder (EJGS Schwenningen) und Yvonne Skerhut (Distrikt Rottweil).

Im Vordergrund des Tagesworkshops stand das Reflektieren der eigenen Praxis und bei einigen Teilnehmenden die Suche nach einem geeigneten Platz für ihr weiteres ehrenamtliches Engagement in ihrem Ort, im Distrikt oder Bezirk. Ein weiterer Schwerpunkt war die Einführung in die Erlebnispädagogik mit einigen praktischen Übungen im Team und genügend Zeit zum Reflektieren. Nach dem gemeinsamen Pizzaessen im Freien gab es eine kurze Seminareinheit über Offene Arbeit und eine vertiefende Schulungseinheit zur Prävention vor sexueller Gewalt, die Vorstellung des Schutzkonzepts und der Verhaltensregeln in ihrer vielfältigen Mitarbeit.

Bei einem feierlichen Empfang wurde den Jugendlichen ein Zertifikat mit den Lerninhalten der Grundkursschulung bestätigt. Damit sind sie mit dem zusätzlichen Erwerb einer Ersten Hilfe-Kurs auch berechtigt, die Jugendleiter-Card (JuleiCa) des Deutschen Bundesjugendrings zu erhalten. Dieser Ausweis dokumentiert das Engagement und die Qualifikation ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem konnten die Jugendlichen den Qualipass, eine Dokumentenmappe über außerschulische Aktivitäten erwerben. Ihre ehrenamtliche Mitarbeit können sie sich darin dokumentieren lassen und dies kann den Jugendlichen für die Zukunft bei unterschiedlichen Bewerbungen nützlich sein.

Weitere Informationen zur Jugendarbeit im ganzen Bezirk und Bilder sind auf der Homepage des Evangelischen Jugendwerks Bezirk Tuttlingen www.ejw-bezirktut.de zu finden.