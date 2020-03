Jugendliche können früher ins Hauptorchester wechseln

Die Stadtkapelle hat ihre Mitglieder zur Generalversammlung eingeladen, die sie noch kurz vor der Absage sämtlicher Veranstaltungen durchführen konnte.

Bei der Generalversammlung stand zwar das vergangene Jahr 2019 im Fokus, jedoch wurden auch die großen Projekte für das Jahr 2020 angesprochen – wie zum Beispiel das Herbstkonzert im November. Weitere geplante Veranstaltungen wie das Bierfest im April und das Kirchenkonzert mit dem Kirchenchor im Mai müssen leider aufgrund der Coronakrise verschoben werden.

Vorsitzender Stefan Koringer eröffnete die gut besuchte Versammlung und übergab sogleich an Bürgermeister Hans Georg Schumacher, der seine Grußworte an die Mitglieder richtete und sich für die musikalische Präsenz in der Stadt bedankte. Stefan Koringer ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. Dabei stellte er vor allem das Herbstkonzert als musikalischen Höhepunkt im Jahr heraus, das wieder ein voller Erfolg war. Des Weiteren lobte er das harmonische Miteinander im Verein.

Er stellte eine Satzungsänderung vor, die es dem Verein ermöglicht, Jugendliche schon früher als bisher, nämlich mit 14 Jahren und nicht erst mit 16 Jahren, mit Auflagen in das Hauptorchester zu übernehmen, um die jungen Musiker schon früher an den Verein zu binden.

Geschäftsführer Volker Hagen stellte die beiden erfolgreichen Veranstaltungen Bierfest und Herbstkonzert in den Mittelpunkt und lobte vor allem die Sponsoren, mit deren Unterstützung die Stadtkapelle vor allem Vorhaben im Jugendbereich realisieren könne.

Die Jugendarbeit war ebenfalls Thema bei Dirigent Thomas Uttenweiler und Jugendwart Felix Martin. Sie lobten das lohnenswerte Engagement um die Jugend. Dass dies Früchte zeigt, belegen die Zahlen von Schriftführer Andreas Henne, der einen leichten Anstieg der jungen Musiker verzeichnen konnte. Somit füllen sich die Reihen langsam wieder im Vororchester und Jugendkapelle. Annika Dreher rief das ganze Jahr nochmals in Form einer Bildershow in Erinnerung.