Jugendliche informieren sich beim Karrieremobil der Polizei

Von Deutsche Presse-Agentur

Bodensee-Pendler müssen am Donnerstag mehr Zeit einplanen. Der Fährbetrieb zwischen Meersburg und Konstanz steht wegen Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr ganztägig still. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss den See umfahren.

Fußgängern und Fahrradfahrern steht ein Schiffs-Ersatzverkehr zur Verfügung, der aber nur alle eineinhalb Stunden fährt. Die Fahrt dauert laut den Konstanzer Stadtwerken etwa 40 Minuten. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu den Warnstreiks aufgerufen.