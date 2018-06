Jugendliche holen ausgediente Christbäume ab

Die Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde sind auch in diesem Jahr wieder am Start, um die ausgedienten Christbäume der Spaichinger einzusammeln und sachgerecht zu entsorgen.

Am kommenden Samstag, 12. Januar, um 9 Uhr geht es los, da sollten die abgeschmückten Bäume zur Abholung am Straßenrand liegen. Für jeden Baum erbitten die Jugendlichen eine Spende von drei Euro, es hat sich bewährt, wenn am Baum ein Zettel mit der entsprechenden Adresse angebracht ist, damit die Spende eingesammelt werden kann.

Der Erlös der Christbaumaktion kommt zu zwei Teilen der Freizeitarbeit für Kinder und Jugendliche der Kirchengemeinde zu Gute und darüber hinaus machen sich die Jugendlichen für ein Projekt von „Brot für die Welt“ stark.

In La Esperanza, einer armen Vorstadt von Buenos Aires/Argentinien, betreibt die evangelische Kirche am Rio de la Plata mit Unterstützung von Brot für die Welt das Jugendzentrum Enrique Angelelli. Hier finden Kinder und Jugendliche aus zerrütteten Verhältnissen Zuflucht vor der alltäglichen Gewalt. Die Unterstützung dieses Projekts durch Brot für die Welt ermöglicht zum Beispiel den Besuch eines Schwimmbads.