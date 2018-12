Jugendliche feiern ausgelassen in die Vorweihnacht hinein: X-Mas Party

Mit rund 500 jungen Leuten gut besucht ist am Freitag die vierte, alljährlich von den Primtalteufeln organisierte X-Mas Party in der Stadthalle gewesen. Die Veranstalter lockten nicht nur mit einem kostenlosen Eintritt, sondern auch mit guter Musik und selbstgemachten Schnäpsen. Für eine ausgelassene und vorweihnachtliche Stimmung, sorgten sowohl die Deko, als auch der DJ, Tobi Bonito. Nur die Nachwehen ärgerten Nachbarn und Passanten am Sonntag: überall um die Halle herumliegende Glassplitter.