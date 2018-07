Jugendliche erleben Kirche zwischen Christina Stürmer und einer „Nacht der Lichter“

Wenn 30 Jugendliche aus einer Kleinstadt an der Prim zu einem ökumenischen Kirchentag in die Großstadt München reisen, können sie sicherlich was erleben.

Und so ging es am Abreisetag gleich richtig los. Verspätete und völlig überfüllte Züge, vollgepackt mit Koffern, Rucksäcken und Schlafsäcken von Menschen aus ganz Süddeutschland ließen Großes erahnen. Wenn man dann – doch noch glücklich in München angekommen – zusammen mit 900 Kirchentagsbegeisterten aller Altersklassen einen Schlafplatz in einem Gymnasium finden muss, dann ist dies für die meisten der zwischen 14- und 18-jährigen eine ganz neue Erfahrung oder eher Herausforderung. Dass Jugendliche das alles auf sich nehmen – ganz zu schweigen von dem kalten und regnerischen Wetter – um Kirche einmal anders zu erleben, ist doch erstaunlich. Für die widrigen Umstände wurden die Jugendlichen - bunt gemischt aus evangelischer und katholischer Kirchengemeinde - allerdings mit einem tollen, abwechslungsreichen und begeisternden Programm belohnt. Los ging es mit dem schon traditionellen Konzert der A-capella-Gruppe „Die wise-guys“, die seit Jahren einen festen Platz bei Kirchentagen haben.

Auch in den nächsten Tagen waren Konzerte die Highlights, sei es bei „München rockt für eine Welt“ mit Christina Stürmer und Cassandra Steen oder am Samstagabend bei der Deutschpop-Ikone Nena. Sich zwischen hunderten Programmangeboten aus dem dicken Begleitbuch des Kirchentages zu entscheiden, war nicht immer einfach. Und so bevorzugten die politisch Interessierten eine Podiumsdiskussion mit Angela Merkel oder eine Diskussionsrunden zum fairen Handel während andere dem Kabarettisten Hirschhausen und seinen tiefgründig witzigen Kommentaren zum Thema „all you need is love“ lauschten. Viele verbrachten einen Tag im Zentrum der Jugend im Olympiapark mit zahlreichen tollen, kreativen und informativen Angeboten. In den Tiefen der Münchner U-Bahn ging es zwischen den einzelnen Veranstaltungen hin und her – immer mit der bangen Frage „Finden wir da wieder raus“. Aber natürlich stand im Mittelpunkt der Glaube.

Und so ging es früh morgens los mit Bibelauslegungen von so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Margot Käsmann, Professor Götz (Gründer der dm-Märkte), Gesundheitsminister Philipp Rösler oder Eckart von Hirschhausen. Da machte selbst Jugendlichen die Bibel Mal Spaß. Eine besondere spirituelle Erfahrung war sicherlich die „Nacht der Lichter“, ein abendliches Gebet mit Mönchen aus Taize, zu dem sich 6000 zumeist junge Menschen versammelten. „Da war´s total ruhig“, war der vielsagende Kommentar eines Jugendlichen. Im Markt der Möglichkeiten, der „agora“, konnten die Jugendlichen erleben, was Kirche zu bieten hat, von Büchern über Eine-Welt-Organisationen hin zu den unterschiedlichsten Verbänden, die für Menschen in allen Lebenslagen da sein wollen. Bei diesen Ständen wurde Ökumene greifbar, also das längst gute und selbstverständliche Miteinander der verschiedenen Konfessionen. Zum Glück konnte man sich bei der Fülle von Eindrücken im öko-fairen Restaurant mit einem bayerischen Bio-Ochsen-„Döner“ stärken.

Einem Teil der Jugendlichen merkte man dann auch beim Abschlussgottesdienst auf der Theresienwiese mit 100 000 anderen Kirchentagsbesuchern die Strapazen der fünf Tage an. Und so waren Diakonin Gritli Lücking und Pastoralreferent Thomas Blessing froh als alle Jugendlichen, nach wiederum nervenaufreibender Bahn-Fahrt, zwar ausgelaugt, durchgefroren und verspätet, aber mit vielen positiven Eindrücken in dem etwas übersichtlicheren Städtchen an der Prim ankamen.