Jugendleiterfortbildung für Musikvereine

Die Bläserjugend und die Verantwortlichen des Fortbildungswesens im Blasmusikkreisverband Rottweil-Tuttlingen e.V. beschlossen in einer Klausurtagung zu Beginn des Jahres einige Änderungen im Ablauf der D-Lehrgangsreihe. Um die entsprechenden Informationen in die Mitgliedsvereinigungen zu tragen, findet am Samstag, 12. Februar ab 13:00 Uhr eine Fortbildung im Ausbildungszentrum Spaichingen statt. In einem weiteren Themenblock werden zwei Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Konstanz zum Thema Jugendschutz referieren. Anmeldungen bis 10.02.22 an geschaeftsstelle@bvbw-rwtut.de.