„Jugendarbeit tut gut daran, sich für alle offen zu halten“

Im zweiten Teil des Interviews von Regina Braungart mit Wolfgang Hauser von der Stabsstelle Sozialplanung, Jugendarbeit, im Landratsamt (der erste Teil ist am Samstag, 8. August erschienen) geht es unter anderem darum, um was es bei der kommunalen Jugendarbeit eigentlich geht, und warum die Unterscheidung von mobiler oder offener Jugendarbeit eigentlich wenig Sinn macht.

Was ist eigentlich im Kern die Aufgabe von kommunaler Jugendarbeit? Hat sich die landläufige Vorstellung, dass die Gemeinschaft eben das auffangen muss, was Familien oder strukturelle Verwerfungen versäumen, überlebt? Diese Vorstellung, es gibt Jugendarbeit und die hilft, dass Jugendliche ihren Platz finden, auch wenn sie die grundsätzlichen Voraussetzungen nicht haben?

Diese Diskussion hat man ganz häufig, wenn Jugendarbeit installiert wird. Dann ist die Frage: Warum braucht man das eigentlich? Und da hört man gerne: Für die, die nicht in den Vereinen sind, die auf der Straße sind. Den Jugendsozialarbeitsansatz fährt man in dieser Diskussion stark. Dann richtet man sich auf Benachteiligte, kommt auf Migranten, Geschlechter und andere. Und dann macht man etwas, was man gar nicht will: Man stigmatisiert Jugendliche. Aber es sind ja auch auch diese Gruppen, die am häufigsten Jugendarbeit nachfragen. Daher gehört auch das untrennbar zur Jugendarbeit dazu, nämlich benachteiligten Jugendlichen zu helfen und sie zu unterstützen. Aber Jugendarbeit tut sich keinen Gefallen, sich nur auf Benachteiligte zu stützen, denn dann fehlt die Inklusion. Drum ist es sehr wichtig, mit den Vereinen zusammen zu arbeiten und auch mit Jugendlichen, die studieren. Um sie hier zu halten. Das ist das Thema Orientierung und Beteiligung. Daher tut Jugendarbeit gut daran, sich für alle offen zu halten. Übrigens steht es so auch im Gesetz: Jugendarbeit soll für alle da sein.

Grundsätzlich steht ja auch eine Vereinsmitgliedschaft – wie beim angedachten Spaichinger Verein – für alle offen. Aber die Fastnacht, aus der diese Gruppe hervor geht, ist ja schon eine ganz traditionelle Art der Beteiligung an der Gesellschaft. Beim Umzug in Spaichingen beobachte ich inzwischen eine unglaublich bunte Mischung an Menschen als Zuschauer, aber nicht bei den Teilnehmern. Bedeutet das dann nicht doch eine gewisse Art von Ausschluss?

Wenn diese Gruppe einen Raum bekommt, darf man nicht den Anspruch haben, dass sie allen Jugendlichen eine Heimat bietet, sondern es wird von einer Gruppe geprägt sein. Der Gemeinderat kann sich entscheiden, das zu unterstützen, aber muss es gleich eine Angelegenheit für kommunale Jugendarbeit sein? Die Kommunen, die Bürgermeister, die Ordnungsämter sind die Vermieter und müssen das Hausrecht ausüben. Also eine Schließung weil es Anwohnerstress gibt, das macht der Bürgermeister und nicht die Jugendreferenten. Diese versuchen zu mediiern, zu schlichten, beraten beim Konzept. Die jetzt diskutierte Gruppe Jugendlicher, so wie ich es aus der Zeitung entnommen habe, wird sehr wenig brauchen. Sie müssen den Gemeinderat überzeugen. Und entweder sie schaffen es, oder sie schaffen es nicht. Und auch das ist ein Bildungsfenster Demokratie und Argumentation zu lernen. Andere Gruppen müssten eher geschützt werden, also dass die Jugendreferenten da sind, den Schlüssel haben und ähnliches. Das würde, glaube ich, diese Gruppe gar nicht wollen.

Würden Sie das aber dennoch unter kommunaler Jugendarbeit einsortieren?

Ja. Es sind Angebote für junge Menschen in der Kommune. Auch ein Jugendgemeinderat ist kommunale Jugendarbeit, ein Angebot der Kommune. Ich finde einfach wichtig zu trennen: Ordnungsrecht und Grenzen setzen, das macht die Kommune. Auf der anderen Seite geht es ums Verhandeln. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dieser Zweiteilung und die Jugendlichen halten auch aus, wenn der Bürgermeister Grenzen setzt.

Auf diese Gruppe, um die es aktuell geht, braucht man mit Sicherheit nicht aufpassen, da bin ich auch überzeugt. Die jungen Leute sind auch erwachsen, wenn nur über 16-Jährige mitmachen. Sie sind unglaublich versiert aufgetreten. Aber wo ist dann der Unterschied zu einem ganz normalen Verein?

Vielleicht keiner. Der Jugendverein Denkingen ist auch ein ganz normaler Verein. Und so auch innerhalb der Vereinsförderung. Und trotzdem Teil der kommunalen Jugendarbeit. Aber die Frage ist natürlich berechtigt: Ist es notwendig, hier Personalkosten zu investieren?

Die Jugendlichen dort zu suchen, wo sie sich aufhalten, also Streetwork, das gibt es meines Wissens nach in Spaichingen so gut wie nicht mehr. Reicht es, sich auf eine einladende und auf eine gewisse Gruppe beschränkende Arbeit zu beschränken, oder habe ich da auch nur einfach nicht den Einblick?

Es könnte sein, dass Sie da nicht reinsehen. Es gibt ja diesen jahrzehntelangen Streit mobile oder offene Jugendarbeit und wie man sie verbinden kann. Wir versuchen, diese Unterscheidung zu vermeiden. Für uns gibt es kommunale und es gibt Verbandsjugendarbeit. Kommunal richtet sich einfach an alle Jugendlichen. Manche muss ich aufsuchen, also mobil sein, manche sind schon in Räumen, die muss ich da aufsuchen, und manchen reicht eine Einladung und sie kommen dann auch. Es hängt also immer davon ab, wie man die Jugendlichen erreichen kann.Ich würde das nicht mehr trennen. Und so sind die Stellen auch finanziert. Ein Teil der Jugendarbeit im Landkreis wird vom Landesprogramm mobile Jugendarbeit gefördert und wir sind sogar überproportioniert, was mobile Jugendarbeit im ländlichen Raum angeht.

Wer braucht eigentlich mehr Aufmerksamkeit von kommunaler Jugendarbeit? Jungen, Mädchen, ältere, jüngere? Es ist ja eine Art Mantel, den die Gesellschaft mit Steuergeldern um die Jugendlichen legt. Mir hat kürzlich eine Jugendarbeiterin in Berlin gesagt, sie habe bereits viele zehn-, elfjährige Kinder mit Drogenproblemen. Eine solche Entwicklung wird ja auf kurz oder lang auch auf dem Land zu beobachten sein, oder nicht? Also wer steht im Fokus der Gesellschaft?

Fachlich würden wir sagen, es sind alle, weil wir nicht Gruppen ausschließen können. Natürlich beobachten wir das Jugendverhalten oder prekäre Umstände für Jugendliche. Aber was letztlich in den Fokus gerät, ist eine politische Entscheidung. Wir hatten schon riesige Wellen und Projekte mit Spätaussiedlern, weil das politisch und finanziell unterstützt wurde, dann war das Thema Medien ganz groß, weil es das Kultusministerium als Bedarf definiert hat. Ob das immer glücklich war? Und so haben wir immer Wellen, wo die öffentliche Aufmerksamkeit hinschwappt. Jetzt haben wir junge, freizeitorientierte randalierende Jugendliche in Stuttgart. Da wird es wieder Förderprogramme geben und dann gibt es hier einen Bedarf. Das ist ein bisschen der Unterschied zwischen Bedürfnis und Bedarf.

Was ist falsch daran?

Es deckt sich nicht unbedingt mit dem, was der Einzelne sieht. Wir hätten sicherlich das Thema junge geflüchtete Menschen in der Jugendarbeit, aber dieses Thema bleibt bei den Integrationsmanagern oder in den Gemeinschaftsunterkünften. Das Thema Elfjährige mit Drogen ist bei uns kein Thema und wir sind froh, dass dieses Thema nicht gespielt wird. Ich denke, wir sind hier im Landkreis gut aufgestellt, wenn wir stärker das Thema gewichten, dass junge Menschen im ländlichen Raum wegwandern wollen, weil sie es sehr provinziell finden. Deshalb haben wir mit dem Netzwerk International tolle Sachen machen können und auch junge Menschen angesprochen, die auf den ersten Blick gar nicht bedürftig sind. Die aber als Multiplikatoren den Landkreis attraktiv für jungen Menschen halten können. Es war gut gelungen, so ein Thema zu setzen.

Was Sie sagen, muss einem zu denken geben. Müssen junge Leute erst einmal rumrandalieren, damit man sieht, dass da vorher vielleicht nicht genügend Teilhabe war?

Jugendliche machen das so. Wenn Jugendliche einen Raum wollen, müssen sie laut sein. Der gute Weg ist, in den Gemeinderat zu gehen und sich auseinander zu setzen, der schlechte, Vandalismus zu machen. aber manchmal hat das auch eine Wirkung, leider. Ich hoffe nicht, dass sie das strategisch einsetzen. Aber so läuft das Geschäft: Wer am lautesten schreit, bekommt am meisten.

Ist das dann auch der Grund, warum Jugendreferenten oder Referentinnen im Bereich Spaichingen-Heuberg auch stark auf Mädchen schauen, die eher leise sind und dann drohen hinten runter zu fallen?

Wir versuchen das natürlich zu reflektieren, und zu schauen, dass nicht nur die, die laut sind Aufmerksamkeit bekommen, sondern dass wir den Bedarf erkennen derer, die vielleicht leise sind und keine Lobby haben. Und wir versuchen gerade auch den Benachteiligten Räume zu verschaffen. Das ist auch der professionelle Anspruch und auch die Erwartung an die Jugendreferenten. Alle im Blick zu haben und Bedarfe zu erkennen, die vielleicht in der Zukunft erst deutlich werden und auch Einzelschicksale nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist auch die Stärke bei uns im Landkreis, dass man sehr viel wert auf Beziehungsarbeit legt und weniger auf Programme. Es wäre manchmal vielleicht schöner mit Zahlen oder Highlights zu glänzen, aber uns ist Beziehungsarbeit sehr wichtig. Das war gerade jetzt in der Coronazeit schwierig, aufrecht zu erhalten.

Da sind wir beim nächsten Thema, das ich ansprechen wollte. Sie haben ja den Kontakt zu ihren Kollegen: Gibt es merklich unter Kindern und Jugendlichen Coronaverlierer? Spürt man, dass es eine leise Gruppe gibt, die irgendwie abgehängt wurde durch die Maßnahmen?

Corona-Verlierer ist schwierig. Ich glaube, wir sind alle Corona-Betroffene. Was es gibt, ist eine Diskrepanz zwischen dem, was an Einschränkungen auch für junge Menschen verbunden ist, und was öffentlich wahr genommen wird. Es wird sehr viel über Kinder, Kleinkindbetreuung, Schüler, ältere Menschen, Erwerbstätige gesprochen. Das ist auch berechtigt. Aber für die Folgen und Auswirkungen für junge Menschen herrscht wenig Sensibilität. Es ist wenig Thema. Wenn es Thema wird, dann in einer sehr unguten Form wie in Stuttgart und Frankfurt.

Was sagen die Jugendreferenten dazu?

Die Jugendarbeit hat sich klar positioniert: Bitte vergesst nicht, dass auch diese Gruppe von Einschränkungen betroffen ist und dass auch alle Jugendhäuser geschlossen wurden, dass alle Freizeitplätze geschlossen wurden und dass das Jugendtypische, das natürlich auch mit Party machen zu tun hat, auch betroffen ist. Und da gab es keinerlei Lockerungen oder Kompensationen. Es war gar kein Thema und man hat es nicht wertgeschätzt, dass Jugendliche auch auf viel verzichten.

Was ist nötig?

Wir glauben, hier ist Verständnis notwendig. Auch mit der Frage: Wie geht es schulisch weiter? Ein weiteres Thema ist: dass es dieses Jahr fast keine Ferienjobs gibt. Das trägt natürlich dazu bei, dass es Jugendliche in prekären Lebenssituationen stärker trifft. Daher ist es wichtig deutlich zu sagen: Auch Jugendliche tragen heftig an diesen Maßnahmen. Jugendarbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit verstärkt sich dadurch ja auch noch mehr. Es betrifft auch das häusliche Umfeld. Ich habe großes Verständnis dafür, dass es schlimm ist, wenn die Kinder nicht mehr aus dem Haus kommen und die Familien einen Spagat machen müssen. Aber wenn die 16-Jährigen nicht mehr aus dem Haus kommen, ist es auch schlimm. Es gibt auch Konflikte, wenn sie dann nur noch an den Rechnern sitzen. Das hat man öffentlich bisher so nicht wahrgenommen. Vielleicht sind sie deshalb Verlierer, weil man sie einfach nicht wirklich wahrgenommen hat.

Ich habe mir das kürzlich bei einem Besuch in Berlin gedacht: Im Grunde sind die Maßnahmen ja dazu da, dass man die Schwächeren schützt. Und ich habe in der S- und U-Bahn dort vielleicht ein Prozent an Maskenmuffeln gesehen. Das waren durchweg Leute im Alter geschätzt zwischen 30 und 50. Die Jugendlichen haben sich alle daran gehalten. Eigentlich ja eine tolle Solidaritätsleistung von Jungen gegenüber Älteren und Kranken, oder? Ist den Jugendlichen das eigentlich bewusst, dass sie solidarisch sind oder empfinden sie es nur als böse Einschränkung.

Es fällt mir schwer, das pauschal zu sagen, ich vermute auch hier ist es sehr gemischt. Ich kenne auch Jugendliche, die es total nicht verstehen und es als Einschränkung empfinden. Ich kenne aber mindestens genau so viele Jugendliche, die das innerfamiliär, etwa mit Großeltern oder eigenen Erkrankungen leben und das sehr solidarisch sehen. Es wird sich vielleicht erst mit der Zeit zeigen, wie die Gesellschaft insgesamt bereit ist, solche Solidaritätsleistungen zu erbringen. Aber umso länger diese Pandemie anhält, umso stärker werden die Spannungen zunehmen. Am Anfang war man sich gegenüber der Bedrohung einig. Das wird immer mehr ausdifferenzieren. Aber ich könnte nicht seriös sagen, dass es da signifikante Unterschiede gäbe. Es ist mir auch aus der Fachliteratur nicht bekannt, dass es hier schon eine Studie gäbe.