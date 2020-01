Jugend-Endrunden Samstag in Gosheim und Spaichingen

Am Samstag stehen im Fußballbezirk Schwarzwald drei Bezirksendrunden im Futsal auf dem Programm. In der Sporthalle Unterbach in Spaichingen spielen die A-Junioren und die B-Juniorinnen um den Titel, die B-Junioren ermitteln in der Sporthalle in Gosheim ihren Bezirkssieger.

Die B-Junioirinnen spielen mit acht Mannschaften in der Stadionhalle in Spaichingen. Das Turnier beginnt um 9.30 Uhr mit der Vorrunde. In der Gruppe A spielen der SC 04 Tuttlingen, die SG TSG Wittershausen, die SG Rottweil-Zepfenhan und die SG Oberiflingen. In der Gruppe B sind die SpVgg Aldingen, die SG Sulgen, die SpVgg Bochingen und der SV Spaichingen am Start. Platz eins und zwei jeder Gruppe berechtigen zum Halbfinaleinzug. Die Halbfinalspiele beginnen um 12 Uhr, das Finale um die Bezirksmeisterschaft ist für 13 Uhr vorgesehen.

Anschließend spielen die A-Junioren (ab 14 Uhr) ihre Bezirksmeisterschaft aus. Hier sind in der Gruppe A der SV Spaichingen, die SG Seitingen/Wurmlingen, der VfB Bösingen und die SpVgg Bochingen eingeteilt. Die Gruppe B bilden die FSV Schwenningen, die SG Deißlingen-Lauffen, der JFV Oberes Donautal und der SV Zimmern II. Die beiden jeweiligen Gruppenersten erreichen das Halbfinale, das um 16.30 Uhr beginnt. Das Finale ist für 17.30 Uhr terminiert. Der Bezirksmeister qualifiziert sich direkt für die Zwischenrunde auf Verbandsebene.

Die B-Junioren spielen, ebenfalls am Samstag (Beginn 14 Uhr), in der Sporthalle in Gosheim ihren Bezirksmeister aus. Hier spielen in der Vorrundengruppe A die SG Bösingen I, die SG Mariazell, der JFV Oberes Donautal und die SG Tuningen-Baar I. In der Gruppe B spielen die SG Dunningen, der SV Spaichingen, der SV Zimmern und der FV 08 Rottweil. Die beiden ersten Plätze jeder Gruppe berechtigen zum Halbfinale, dass um 16.30 Uhr beginnt. Das Endspiel um die Bezirksmeisterschaft ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Der Bezirksmeister qualifiziert sich für die Zwischenrunde auf Verbandsebene.