Jubilare bei der Paul Hermle GmbH

Bei der Paul Hermle GmbH konnten im Jahr 2022 vier Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt werden. Rith Mol ist seit 20 Jahren im Betrieb und in der Heizungsabteilung tätig. Außerdem durfte Alwin Voß sein 20-jähriges Betriebsjubiläum feiern. Er hat schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet und ist inzwischen Sachbearbeiter in der Heizungsabteilung. Annerose Pieper wurde für 25 Jahre geehrt. Sie ist Sachbearbeiterin in der Flaschnerabteilung und kümmert sich darüber hinaus um weitere organisatorische Aufgaben. Auch Egon Müller ist bereits seit 25 Jahren fester Bestandteil der Firma. Er ist für den Sanitärbereich im Kundendienst zuständig und im Bereich Ausbildung ebenfalls eine große Unterstützung.

Bei der Weihnachtsfeier bedankten sich Gerd und Paul Pieper bei allen Jubilaren für die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit. Als kleines Zeichen der Anerkennung erhielten alle ein Präsent.