Jubiläum steht im Mittelpunkt der Hauptversammlung

Das grandiose Fest zum 25-jährigen Bestehen der Funkenhexen ist allen Hästrägern und Vereinsmitgliedern in Erinnerung geblieben. Bei der Generalversammlung im Gasthaus „Engel“ in Spaichingen ließ der Vorsitzende Florian Stoll das Vereinsjahr Revue passieren. Angefangen mit der Hexentaufe, der Aufstellung des ersten Hexenbesens über den Nachtumzug mit 52 Zünften und dem Hexenball. Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen.

Doch auch sonst waren die Funkenhexen aktiv, trieben ihr närrisches Unwesen am Schmotzigen in Aldingen und Balgheim, beim Umzug der Narrenzunft „Deichelmaus“ am Fasnetssonntag in Spaichingen und entzündeten das Funkenfeuer. Hier bat der Vorsitzende um eine regere Teilnahme. Auf witzige Art erzählten Alice Weiss und Christian Hoffmann Anekdoten aus der närrischen Zeit.

Nächster Programmpunkt war die Spendenübergabe. Der Verein sucht sich jedes Jahr eine gemeinnützige Organisation aus, die finanziell unterstützt wird. Dieses Mal war es die Praxis für interdisziplinäre Frühförderung, kurz PfiFF. Kassenwart Jan Lorenz überreichte an Sandra Mattes einen Scheck in Höhe von 500 Euro. „Das Geld ist bei Ihnen an der richtigen Stelle“, so Lorenz anerkennend. Frühförderung ist für Kinder, die Entwicklungsverzögerungen haben. Sandra Mattes erklärte, das Geld werde eingesetzt für neue Diagnostikverfahren.

Jan Lorenz informierte in seiner Funktion als Kassenwart über die Vereinsfinanzen und erhielt von den Prüfern Florian Schmid und Rebecca Braun Lob dafür. Die Entlastung beantragte Christian Hoffmann. Sie wurde einstimmig erteilt.

Zweiter Vorsitzender bleibt Florian Stelzner, Schriftführerin Julia Schneider, Kassenwart Jan Lorenz, Marktleiterin Anna Visek, um Chronik und Verwaltung kümmert sich jetzt für Sonja Verse ganz Christiane Koscher, Kassenprüfer bleiben Florian Schmid und Rebecca Braun.

Eine längere Diskussion entbrannte bei der Satzungsänderung und über die Hexenordnung. Vor allem der Punkt Familienmitgliedschaft verwirrte einige Mitglieder. Der Verein besteht derzeit aus 250 passiven Mitgliedern, davon 40 Kinder, und 100 Aktiven.

Geehrt wurden für fünf Jahre bei den Funkenhexen: Sabrina Biendara, Pierre Bock, Nina Esslinger, Philipp Rees und Sven Reitler. Seit zehn Jahren dabei sind: Julian Bühler, Beate Hüttinger, Christiane Koscher, Martin Kupferschmid, Birgit Orgelmeister und Kai-Uwe Thesz. Andrea Mayer hält dem Verein seit 20 Jahren die Treue. Folgende Mitglieder wurden nicht nur für 25 Jahre bei den Funkenhexen ausgezeichnet, sondern erhielten auch die Ehrenmitgliedschaft: Wolfgang Bauer, Karl-Heinz Bühler, Anni Hecht, Thomas Kupferschmid, Brigitte Palilla, Frank Rehhorn und Susanne Stratmann.