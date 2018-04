Jetzt kommt die Heuschnupfen-Zeit

In unserer Serie „Gesunde Natur“ gibt Heilpraktiker Helmuth Gruner aus Spaichingen allwöchentlich Gesundheitstipp aus der Naturmedizin. Diesmal geht es um das aktuelle Thema „Heuschnupfen“.

Millionen Menschen können sich nicht so richtig auf den Frühling freuen. Sie fürchten die Pollen der Pflanzen, die durch jede Ritze schlüpfen. Dies ist für die Natur und die Verbreitung der Pflanzenwelt ein wichtiger Vorgang – auch profitieren die immer seltener werdenden Bienen von diesem reichlichen Angebot und verwenden den Pollen zur Aufzucht ihrer Larven. Menschen mit einem gesunden Immunsystem macht der Pollenflug nichts aus. Aber ein nicht intaktes Immunsystem wehrt sich gegen diesen pflanzlichen Angriff mit fehlgeleiteten Reaktionen. Durch diese Überreaktion werden die Schleimhäute aktiviert und schwellen an, so dass das Atmen durch die Nase, wie bei einer Erkältung, unmöglich wird. Die Bindehaut der Augen rötet sich um einen vermeintlichen Feind abzuwehren. Die Bronchien schwellen an und produzieren Schleim zur Abwehr.

Es gibt viele Möglichkeiten, das fehlgeleitete Immunsystem in dieser gut gemeinten, aber völlig überzogenen Abwehrsituation zu beruhigen.

In meiner Praxis hat sich die Akupunktur in Kombination mit der Homöopathie bestens bewährt.

Am besten funktioniert es mit der TCM (Traditionellen Chinesischen Medizin), die davon ausgeht, dass Heuschnupfen hauptsächlich eine Lungenerkrankung ist. Die Lunge ist zuständig für die Haut und den Juckreiz, die Nase ist nach dieser Theorie die Öffnung der Lunge. Zum Heuschnupfen kommt es demnach durch ein schwaches Nieren-Yang (Lebensenergie) und Milz-Yang (Nahrungsenergie), also durch eine schwache Abwehrlage. Milz und Nieren sind nach Sicht der chinesischen Medizin die Immunorgane.

Kräuter zur Vorbeugung

Wer jetzt Angst hat, vor den spitzen Nadeln des Akupunkteurs kann hier beruhigt werden. Wenn die Nadeln fachmännisch angetragen werden spürt man das, aber es darf nicht weh tun. Misstrauischen und ängstlichen Heuschnupflern kann aber trotzdem mit der TCM geholfen werden, und zwar mit der Kräuterheilkunde und der Akupressur, als Vorbeugung und Behandlung.

Pfefferminze gehört in China zu den kühlenden Kräutern, trotzdem ist der Geschmack scharf. Wenn man Pfefferminztee in Form von Teebeuteln kauft, ist die Zubereitung sehr einfach. Der Pfefferminztee wird mit kochendem Wasser übergossen, anschließend lässt man ihn etwa fünf bis sieben Minuten ziehen. Wichtig ist es, dass der Patient vor dem Trinken den heißen Dampf des Pfefferminztees inhaliert, bis er abkühlt und lauwarm ist, erst dann trinken.

Ingwer ist nicht nur als Gewürz bekannt, sondern auch als Wurzel. Durch Ingwertee werden dem Körper wertvolle Vitamine und Mineralien wie Kalium , Kalzium und Eisen zugeführt. Andere Stoffe wirken gegen Übelkeit und Erbrechen, sowie bei Magen- und Darmbeschwerden. Auch bei Erkältungen und grippalen Infekten kann Ingwertee eine Linderung bewirken und das Immunsystem stärken. Die frische Ingwerwurzel gehört in der TCM zu den warmen Kräutern. Wirkungsorte sind Kopf, Lunge und Oberbauch. Der Funktionskreis sind Lunge, Milz und Magen.

Am besten bereitet man Ingwertee mit frischem Ingwer zu. Auf 200 Milliliter Wasser sollte man fünf bis sieben dünne Scheiben Ingwer (etwa 20 Gramm) geben. Das Wasser sollte aufgekocht und über den Ingwer gegossen werden. Je nach gewünschter Intensität kann man Ingwertee bis zu 15 Minuten ziehen lassen. Der Ingwer sollte schnell verarbeitet werden, da er bei zu langer Lagerung seinen scharfen Geschmack verliert.

Wichtig ist es, dass der Heuschnupfen-Patient auch diesen Tee zunächst inhaliert. Sollte er im Geschmack zu scharf sein, darf er selbstverständlich verdünnt werden. Kenner geben, je nach Geschmack, noch einen Löffel deutschen Imkerhonig hinzu, weil dieser für Qualität und Reinheit bekannt ist.

Noch ein letzter Tipp aus der TCM: Der Heuschnupfenpatient darf während der Allergiezeit kein scharfes Essen, Lammfleisch und Meeresfrüchte essen, weil es Allergien auslösen oder verschlimmern könnte.