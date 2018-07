Jahrgängern öffnen sich Türen

Der Bubsheimer Jahrgang 1968 hat sein 50-er Fest gefeiert. Vorausgegangen war ein festlicher Gottesdienst in der Katholischen Kirche „St. Jakobus Major“, zu dem Pfarrer Johannes Amann auch die Jahrgänge 1958, 1948, 1938 und 1928 mit Familienangehörigen eingeladen hatte.

Nach fünf Jahren erfolgte wieder einmal in der Bubsheimer Kirche ein Gottesdienst für die „Fünfziger“, und so hat Pfarrer Amann den Gottesdienst für die Jubilare vorbereitet und gestaltet. In seiner Predigt ging es um Türen. Viele Bilder von Türen gebe es im christlichen Leben, so auch eine besondere Tür im 50. Lebensjahr. Doch die wichtigste Tür habe einen Namen, nämlich Jesus Christus: er öffne die Tür des Lebens. „Habt keine Angst vor Christus, öffnet sie, denn Jesus Christus ist das wahre Leben.“

Jahrgangssprecher Bernd Moser bedankte sich im Namen aller Jubilare für den schönen Gottesdienst. Der Pfarrer habe die Kirchentür feierlich aufgemacht und Moser hoffte, dass hinter den aufgemachten Türen „immer Licht und Freude aufkommt“. Die Tür zum Gasthaus „Bären“ werde anschließend für die Feierlichkeit auch geöffnet sein, sagte Moser. Pfarrer Amann wünschte einen frohen, gesegneten Tag, und der Kirchgang endete mit dem gemeinsamen Lied „Großer Gott, wir loben Dich“.