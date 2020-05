Jahrgänger frühstücken wieder in der Lippachmühle

Der durch Corona verursachte Stillstand werde gerade wieder Schritt für Schritt langsam aufgehoben, so der Spaichinger Jahrgang 1960 in einer Pressemitteilung. Bis zur Normalität werde es zwar noch eine ganze Weile dauern. „Um dennoch etwas von unserem 60er-Jahr zu haben, und damit wir uns nicht ganz aus den Augen verlieren, werden die 60er versuchen, das gemeinsame Jahrgangsfrühstück wieder aufzunehmen.“ Der nächste Frühstückstermin finde daher, wie geplant, am Sonntag, 7. Juni, von 9 bis 11 Uhr in der Lippachmühle statt.

Die Lippachmühle werde eigens für die 60er bereits um 9 Uhr öffnen. Da die teilnehmenden Jahrgänger zu diesem Zeitpunkt die einzigen sein würden, sei der einzuhaltende Abstand auch umsetzbar, das Frühstück müsse aber gegen 11 Uhr abgeschlossen sein.

„Da die Lippachmühle eigens für die 60er das Frühstück bereitstellt, benötigt unser Vorstand für diesen Termin zwingend eine Anmeldung bis 31. Mai“, so die Mitteilung. Die Abrechnung erfolge aufgrund der angemeldeten Teilnehmer. Anmeldungen sind möglich bei Niki Poth, Telefon 07424 601510, oder per Mail: nikolaus.poth@t-online.de.

„Wenn das Wetter mitspielt, werden die 60er auch die Gelegenheit nutzen und das Frühstück mit einer Morgenwanderung verbinden. Wer sich also noch fit fühlt und den Tag sportlich beginnen möchte, ist herzlich zu einer Morgenwanderung vom Dreifaltigkeitsberg zur Lippachmühle eingeladen.“ Treffpunkt sei pünktlich um 7 Uhr am Parkplatz bei den Drachenfliegern auf dem Dreifaltigkeitsberg. „Wer etwas länger schlafen möchte, kann auch gerne mit dem Auto kommen. Wenn ein Bedarf an Fahrgemeinschaften besteht, bitte selbst organisieren.“