Jahreshauptversammlung Angelverein Spaichingen-Dürbheim

Am 20. Mai konnte endlich wieder die Jahreshauptversammlung des Angelvereins in Präsenz abgehalten werden. Christian Märtens als 1. Vorstand begrüßte Herrn Bürgermeister Häse, alle Vereinsmitglieder und eröffnete die Jahreshauptversammlung für die Geschäftsjahre 2020 und 2021mit dem Hinweis, dass zu dieser form- und fristgerecht eingeladen wurde. Mit der Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte ging man gleich zur Totenehrung über und es wurde an Anglerkamerad Erhard Paul und allen bereits verstorbenen Vereinsmitgliedern des Angelvereins gedacht.

Im Anschluss trug Christian Märtens die Jahresberichte von 2020 und 2021 vor. Leider gab es nicht allzu viel zu Berichten, da diese Jahre sehr durch Corona geprägt waren. Jedoch wurde wie jedes Jahr der Weiher mit Arbeitseinsätzen gehegt und gepflegt. Leider musste auch berichtet werden, dass die Jugend von elf auf vier Jugendliche reduziert hat. Auch mit Wermutstropfen konnte bis jetzt das Vereinsjubiläum in 2020 – 50 Jahre Angelverein – nicht gefeiert werden. Aber dies möchte man nun als 50+ nachholen.

Es folgten die Berichterstattung des Kassiers Tobias Badstübner, Gewässerwart Eckard Brandscheid. Christian Märtens bedankte sich bei der Unterstützung der Vorstandschaft, die in den zwei Corona-Jahren nicht einfach waren und hob auch hervor, dass die anfallenden Aufgaben im Verein verteilt werden müssen.

Herr Bürgermeister Häse führte die Entlastung durch, welche einstimmig erfolgte. So ging Herr Häse gleich zur Wahl über. Die Vorstandschaft hat beschlossen, dass der Vorstandskreis, welcher eigentlich im Jahre 2021 gewählt worden wäre, nun bei dieser Jahreshauptversammlung gewählt wird und der andere Vorstandskreis entsprechend der nächsten Jahreshauptversammlung und somit wieder im Rhythmus gemäß Vereinssatzung ist. Gewählt wurden 2. Vorstand Alban Mayer (neu, ehemals Beisitzer), Gewässerwart Eckhard Branscheid (wiedergewählt), Kassierer Tobias Badstübner (wiedergewählt), Jugendleiter Thomas Haselmeier (neu) und Beisitzer Robert Theiler (neu, ehemals Jugendleiter), sowie die Kassenprüfer Günther Schäfer und Daniel Dreher.

Ein Highlight waren die Ehrungen. Es konnten für 25 Jahre geehrt werden: Brigitte Schutzbach, Tobias Kapp, Karina Ilg, Arduino Martinis, K.-H. Koch. Leider war nur Brigitte Schutzbach anwesend. Für 40 Jahre: Ellen Wendel, Udo Dold, Ulrich Ilg (nicht anwesend).