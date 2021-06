Jäger lassen sich auf dem Dreifaltigkeitsberg segnen

Eine stattliche Anzahl an Jägern und Freunden der Natur aus der Region haben es sich am vergangenen Samstag nicht nehmen lassen: Sie sind auf den Dreifaltigkeitsberg gekommen, um der Segnung der Jäger beizuwohnen. Pandemiebedingt war diese in der Vergangenheit bereits mehrmals verschoben worden.

Normalerweise findet die Segnung zu Beginn des Jagdjahres am 1. Mai statt. Doch wegen der Corona-Pandemie musste die Feier immer wieder verschoben werden. Umso mehr freuten sich die Jäger mit Pater Hugo, dass sie die Feier unter Einhaltung der Coronavorschriften, soweit es möglich war, im Freien bei der Marienstatue begehen konnten. Hauptorganisator Frank Merkt wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass die abgespeckte Form der Feier zwar genehmigt sei, doch bat er um Einhaltung der geltenden Vorschriften. Der Erlös der Feier soll der Nachsorgeklinik Tannheim zugutekommen. Um Spenden gebeten wurde außerdem für die Errichtung von Bänken für jede Ortschaft, die gespendeten Dielenbretter für dieses Vorhaben lagen bereits bereit.

Pater Hugo nannte die Gegenwart eine besondere und auch seltsame Zeit. War doch „Corona“ früher eine Heilige, die als Patronin der Seuchen verehrt und der gehuldigt wurde.

Für einen Jäger sei es Ehrensache, die Natur und das Wild zu hegen und zu pflegen. Hierzu gebrauche es oft den Segen Gottes. Nach einer oft zitierten Aussage von Mahatma Gandhi – „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“ sei es für die Jäger heute stets eine besondere Herausforderung die Natur zu schützen, um sie auch der Nachwelt zu erhalten.

Bereits die Vorfahren der Indianer haben erkannt, dass die Menschen mit der Natur ehrfürchtig umgehen müssen, gab Pater Hugo einen weiteren Impuls. Desweiteren gab von Adalbert Ludwig Balling das Gebet „Antenne“ für die Jäger einen Anstoß, ihre Arbeit ganz der Natur zu widmen. Mit einer jüdischen Überlieferung: „Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen“, segnete Pater Hugo die Tannenzweige als sogenannten „Bruch“ und übergab sie den Jägern als Erinnerung an diesen Tag. Dann sprach er den Segen über die Jäger und Naturfreunde.

Das Idol ihrer Freizeit soll Früchte tragen und auch den Mitmenschen einen neuen Umgang mit der Schöpfung aufzeigen. Die Feier wurde musikalisch von den Jagdhornbläsern aus dem Kreis und der Region mit verschiedenen Jagdsignalen umrahmt.