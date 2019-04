Jäger eröffnen das Jagdjahr

Am 1. Mai beginnt das Jagdjahr. Im Vorfeld haben einige Jäger aus dem Raum Spaichingen – nun bereits zum vierten Mal – auf dem Dreifaltigkeitsberg ein Treffen der Jäger aus der ganzen Region organisiert. Treffpunkt war der Bildstock hinter dem Kloster.

Da die Jagdhornbläser auf dem Berg bereits bekannt und beliebt sind, sah Pater Hugo die Gelegenheit in einer kurzen Andacht den heiligen Hubertus, Patron der Jäger, zu segnen. Zur Begrüßung bliesen die Jagdhornbläser in der Kirche am Dreifaltigkeitsberg. Abwechselnd mit dem Jägerduo „Zieh und Zupf“ umrahmten die Bläser die Feier.

Pater Hugo erinnerte in seiner Ansprache an die erste und wichtigste Aufgabe der Jagd. Diese diene vorwiegend dem Natur- und Landschaftsschutz. „Die Jäger hegen und pflegen nicht nur den Wildbestand, sondern sind auch oft die Menschen, die das Verständnis für den ökologischen Kreislauf kennen und beachten“, sagte der Pater. Ein Jäger zeichne sich besonders aus durch nachhaltiges Bejagen und waidgerechtes Erlegen von Wild. Jäger würden außerdem zum Erhalt eines artenreichen und gesunden Wildbestandes beitragen.

Mit dem Segenswunsch von Christine Gruber-Reichinger „Der Herr segne dich! Er meint es gut mit dir“ segnete Pater Hugo die grünen Zweige und heftete diesen „Bruch“ jedem Jäger mit Waidmanns-Heil an den Hut. Anschließend sprach er den Segen über die Jäger und die Jagdhornbläser.

Beim anschließenden Treffen im Klostersaal spielte das Jägerduo Karl Heinz Grießbaum und Martin Elsäßer. Gast war die frühere Weltklasse-Biathletin Simone Hauswald mit ihrem Laserschießstand, an dem die Anwesenden sich im Schießen üben konnten. Gefragt, wie man als ehemalige Skiläuferin beziehungsweise Biathletin zu dem Jagen kommt, hatte Simone Hauswald eine plausible Antwort parat: „Vor 1,7 Millionen von Jahren waren die Menschen Jäger und Sammler, also die Vorfahren von Biathlon“, erklärte sie. Und weiter: „Mit Waffen für die Jagd entwickelten die Menschen die ersten Werkzeuge. Die gemeinschaftlichen Jagden förderten die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und bilde die Grundlager der menschlichen Kultur.“

Für Kreisjägermeister Clemens Bendowski war die Feier ein besonderes Erlebnis: „Wir sollten den Schöpfer in den Geschöpfen ehren und nicht nur auf das Tier bezogen, sondern die ganze Umwelt erfordert Respekt vor der Kreatur und der Natur“, sagte er.

Der Erlös der Feier, zusammen mit Spenden und dem Verkauf von Brot, Nudeln, Wurst und Honig, geht an die Nachsorgeklinik Tannheim.