„it@business“ hat neue Spitze

Die Firma „it@business“ hat einen neuen Chef: Der bisherige Eigentümer und Geschäftsführer Klaus Schmid hat zum 1. Januar das Unternehmen und dessen Führung an seinen langjährigen Mitarbeiter Timo Volkheimer übergeben. Volkheimer ist schon von Anfang an, also seit zwölf Jahren mit dabei und hatte zuletzt Verantwortung als Prokurist und technischer Leiter.

„Manchmal ist es an der Zeit, selbst zu reflektieren und sich zu überlegen, was noch kommen soll oder wo die Reise hingeht“, so begründet Klaus Schmid in einer Pressemitteilung den Anstoß für seine Gedanken zur persönlichen Zukunft. In den vergangenen Jahren habe sich die Arbeit des Geschäftsführers immer stärker verändert, hin zu mehr Verwaltung und weg von seiner Kernkompetenz, der Weiterentwicklung der Kunden mit modernster Technik am Markt. Deshalb habe er sich entschlossen, das Unternehmen abzugeben und seine Kernkompetenzen wieder stärker in den Fokus zu nehmen.

Timo Volkheimer hat die Gründung und das starke Wachstum der Firma seit 2008 mitgestaltet. Das größte Systemhaus der Region hat inzwischen über 35 Mitarbeiter und betreut nach eigener Angabe knapp 500 Kunden im Klein- und Mittelstand im Bereich IT Services, IT Consulting und IT-Outsourcing.

Seit Januar ist der 38-jährige Volkheimer verantwortlich als Eigentümer und Geschäftsführer von it@business. „In der neuen Ära werden wir unsere Unternehmenskultur weiter stärken, bewährte Strukturen sichern und neue Trends wie Modern Workplace, Cloud und MSP Lösungen zusammen mit unseren Kunden weiter ausbauen“, so die Mitteilung. Und was macht Klaus Schmid? Dieser ist nach wie vor für die Kunden bei der it@business da und wird sich, so die Mitteilung des Unternehmens, beim weiteren Aufbau und der Weiterentwicklung in IT- und Prozessfragen einbringen.