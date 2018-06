Internet-Ausbau in Balgheim kostet 1,8 Millionen Euro

Rund 1,8 Millionen Euro netto wird die Gemeinde Balgheim für den Ausbau des Breitbandinternets im Ort wohl ausgeben müssen, hat jetzt der Gemeinderat erfahren. Allerdings soll das Vorhaben erst in drei Jahren und in mehrere Ausbauetappen erfolgen.

Aufgrund einer 100-prozentigen Förderzusage des Bundes hatte der Gemeinderat im vergangenen Jahr die Strukturplanung für den innerörtlichen Ausbau einer verbesserten Breitbandversorgung vergeben. Christiane Reich vom Büro SBK IngeniEurogesellschaft, die auch für die Breitbandinitiative Landkreis Tuttlingen (BIT) das Backbone-Netz geplant hat, stellte nun das Ergebnis vor.

In Balgheim ist demnach von einem Gesamtbetrag in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro, Kostenanteile der BIT eingerechnet, auszugehen. Die geschätzte Fördersumme liegt bei rund 0,6 Millionen Euro, so dass durch die Gemeinde Balgheim noch 1,8 Millionen Euro netto zu finanzieren wären. Zielgruppe der Förderung sind ausschließlich Gewerbebetriebe, Freiberufler, Landwirte, Home-Office-Mitarbeiter und mit Abstrichen Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen. Die Planung stellt die Grundlage für die künftigen Ausbauabsichten dar. Die Kosten sollen sich nach den Vorstellungen der BIT über Leitungsnetz-Mieten finanzieren.

Im Gemeinderat bestand Einigkeit darüber, dass jeweils im Zuge von Baumaßnahmen, zum Beispiel bei Kanalsanierungen, aber auch bei Erschließung von neuen Baugebieten die entsprechende Rohr-, gegebenenfalls auch die Leitungsinfrastruktur mit verlegt werden soll. Eine schrittweise Umsetzung ist denkbar, nicht jedoch eine sofortige Realisierung des Gesamtkonzepts.

Die Ausbau-Etappen hängen auch von den Fördermöglichkeiten ab; ein überaus dringlicher Handlungsbedarf gerade für Betriebe wird in Anbetracht der gegebenen Bandbreite durch die frühere von der Gemeinde mitfinanzierte Aufstellung von drei DSLAMs derzeit nicht gesehen, zumal bereits ein Glasfaserkabel durch das Gewerbegebiet verläuft und bei Bedarf dort angeschlossen werden kann. Zudem ist die Verlegung des Backbone-Netzes, also der Zuleitung zum Ortsnetz erst in drei Jahren vorgesehen, da Balgheim in der Kreisplanung eine Endleitung darstellt. (pm)