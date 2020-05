Ins Unterbach-Stadion ist wieder Leben eingekehrt

Unter Einhaltung strenger Infektionsschutzvorgaben hat die Stadt Spaichingen seit Montag das Stadion Unterbach wieder für den Trainingsbetrieb freigegeben. (Wir haben berichtet.) Als erste haben die TV-Leichtathleten und die Damen-Fußball-Hobbygruppe des Sportvereins Spaichingen (SVS) diese Gelegenheit gleich am 18. Mai genutzt. Die meisten Fußball-Mannschaften werden aber erst wieder am 15. Juni trainieren – das gilt insbesondere für den Kinder- und Jugendbereich.

„Es ist auch mal schön, ein so leeres Stadion zu haben“, sagt Iris Reisch. Zusammen mit ihrem Bruder Fabian hat sie am Montagabend um 17.30 Uhr das erste Training der jungen TV-Leichtathleten im Stadion nach der Corona-Zwangspause geleitet. Zwölf junge Sportlerinnen und Sportler ab 13 Jahren. Die Jüngeren lässt man noch nicht trainieren. „Mit den Achtjährigen wäre es schwierig, die Abstandsregeln einzuhalten“, so Iris Reisch.

„Neun Wochen sind laaang“, stellt sie fest. In dieser Zeit haben sie und ihr Bruder in einer WhatsAppGruppe den Leichtathleten Trainingspläne zukommen lassen. Ob und wie weit sie diese dann auch tatsächlich umgesetzt haben, blieb den einzelnen Sportlern überlassen. Dazu haben die Leichtathleten intern noch eine kleine „Challenge“ im „Klopapier-Rollen Weitsprung“ ins Leben gerufen, die sie mit kleinen witzigen Internet-Filmen dokumentiert haben.

Jürgen Rünzler wird einen kleinen Film daraus zusammenschneiden und bei der Abteilungsversammlung im Januar zeigen. „Mr. Leichathletik“ Jürgen Rünzler hatte es sich nicht nehmen lassen, bei diesem ersten Training im Stadion nach der Zwangspause mit dabei zu sein.

Auch der SVS hat entschieden, auf den Trainingsbetrieb im Jugendbereich vorerst bis zum 15. Juni zu verzichten. Die Vorgaben der Stadt zur Durchführung des Trainings im Stadion seien zwar nachvollziehbar, „allerdings in der Praxis bei Kindern und Jugendlichen kaum umsetzbar“, so SVS-Vorsitzender Tobias Schumacher in einem Rundschreiben an die Trainer und Übungsleiter. Zudem schreite die Öffnung der Schulen nur langsam voran und soll erst nach den Pfingstferien wieder mit regelmäßigem Präsenzunterricht anlaufen.

Der Württembergische Fußball-Verband (WFV) habe ohnehin deutlich gemacht, dass mit einer Fortsetzung des Spielbetriebs in der Saison 2019/2020 nicht mehr zu rechnen sei.

Auch die Erwachsenen-Gruppen der Sparte Fußball (Herren, Damen, Senioren) haben teilweise mitgeteilt, dass sie bis zum 15. Juni auf den Trainingsbetrieb verzichten. Hier hält die Vereinsführung es für vertretbar, dass diese Mannschaften und Gruppen bei Interesse jeweils einmal pro Woche trainieren können, natürlich unter Beachtung sämtlicher Vorgaben, die von der Stadt vorgeschrieben wurden, und über die wir bereits berichtet haben.

Weil die weiteren Sportanlagen, insbesondere die Hallen, bis auf Weiteres geschlossen bleiben, sollten die Freizeitsport-Sparten des SV, also Damengymnastik, Sportabzeichen, Tanzsport, Diabetikersportgruppe und Parkour, sowie Badminton sich um Trainingsmöglichkeiten im Freien bemühen. Die Hobbygruppe Sportabzeichen beginnt am Montag um 19 Uhr wieder mit dem Training im Stadion.