Inklusives Dienstleistungszentrum In Spaichingen – Brücken bauen für Menschen mit Behinderung

Im Februar sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden, Anfang März geht es dann los, sagt Franz Walter, Unternehmensentwickler der Stiftung Liebenau. Im Gebäude an der Ecke Haupt-/Dreifaltigkeitsbergstraße, gegenüber des Lebenshilfe-Wohnheims, entsteht im Erdgeschoss die neue Werkstatt für Menschen mit Behinderung – das „inklusive Dienstleistungszentrum“, wie es die Stiftung nennt. „Die Bauarbeiten haben sich ein wenig in die Länge gezogen“, räumt Walter ein.

Noch viel zu tun: Die Bauarbeiten an den neuen Räumen sind noch im vollen Gange. (Foto: Emanuel Hege)

Ursprünglich plante die Stiftung die Eröffnung der Werkstatt für Herbst 2018 – in der Verzögerung sieht Walter jedoch kein großes Problem: „Wichtig ist, dass alle Standards eingehalten werden.“ Wegen dieser baulichen Vorgaben musste auch das Fitness-Center „Body-Style“ vom Erdgeschoss in die erste Etage umziehen, für die Werkstatt war das Obergeschoss keine Option. Die Absprache mit der Leitung des Fitness-Centers sowie die Zusammenarbeit mit der Stadt Spaichingen seien gut verlaufen, so Walter.

Drei Bereiche für die Inklusion

In der Anfangsphase der neuen Werkstatt sollen dort erst einmal zwölf bis 16 Menschen mit Behinderung arbeiten. Sobald sich das Projekt entwickelt, werden bis zu 48 Menschen Platz finden. „Dabei begleiten und unterstützen Fachkräfte die Menschen mit Behinderung“, sagt Walter – die Arbeitenden sowie das Fachteam sollen aus Spaichingen und den umliegenden Gemeinden kommen. Das inklusive Dienstleistungszentrum wird dabei im Grunde aus drei Bereichen bestehen: Ein Teil bietet Orientierungsmöglichkeiten, im Zweiten werden Berufsausbildungen begleitet und im Dritten wird gearbeitet.

Was brauchen die Unternehmen? Was wollen die Menschen mit Behinderung? Franz Walter, Unternehmensentwicklung Stiftung Liebenau

Junge Menschen sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Stärken zu finden und zu entdecken, was ihnen gefällt, erläutert Walter. Im optimalen Fall soll dann mit den lokalen Unternehmen zusammengearbeitet werden, um von der Orientierung in eine Ausbildung überzugehen. Im Arbeitsbereich bearbeiten Menschen Aufträge, die von Unternehmen eingehen. So sollen sie als aktive Arbeitskraft mitwirken. „Wir wollen aber natürlich Brücken bauen von der Werkstatt zum ersten Arbeitsmarkt“, sagt Walter. Es sollen „attraktive und bedarfsorientierte Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben“ entstehen – was sich sperrig anhört, erklärt Walter anschaulich: „Wir wollen speziell auf Spaichingen eingehen. Was brauchen die Unternehmen? Was wollen die Menschen mit Behinderung?“ Die Arbeitsplätze werden voraussichtlich vor allem von der produzierenden Industrie angeboten, aber auch Stellen im Handwerk, Einzelhandel und Verwaltung sollen möglich gemacht werden.

Neuer Standort, viel Erfahrung

Die Vorgeschichte zu diesem Projekt reicht etwas länger zurück: Ursprünglich war geplant, im Erdgeschoss des Lebenshilfe-Wohnheims an der Hauptstraße eine Werkstatt für behinderte Menschen einzurichten. Doch der Förderausschuss des Landes, der über die Zuschüsse befindet, lehnte die Zusammenlegung von Wohnen und Arbeiten ab.

Die Sozialplanung des Landratsamts schrieb daraufhin ein Projekt zur „Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben im Sozialraum Spaichingen“ aus. Mehrere Träger bewarben sich mit ihren Ideen, die Stiftung Liebenau bekam im Frühjahr 2017 den Zuschlag. „Um einen Raum für die Werkstatt haben wir uns dann selbst gekümmert“, sagt Walter. Mit der Immobilie im Zentrum Spaichingens, mit eigenem Parkplatz, ist Walter zufrieden – die Zusammenarbeit mit dem Vermieter laufe einwandfrei. Für den Innenausbau kommt die Stiftung selbst auf. Der Landkreis wiederum bezahlt die Stiftung für die Leistungen, die sie für die Menschen mit Behinderung erbringen.

Die Stiftung Liebenau betreut seit rund zehn Jahren Unternehmungen im Landkreis Tuttlingen. Bisher sind das aber vor allem Wohnprojekte, wie das Altenpflegeheim in Gosheim. Die nächste Werkstatt dieser Art der Stiftung gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis, „am Bodenseekreis haben wir schon mit einigen Behinderten-Werkstätten Erfahrungen gesammelt und wollen diese jetzt nach Spaichingen bringen“.