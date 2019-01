Initiative KZ Gedenken: Unermüdlich gegen das Vergessen

Recherchen, die Vorbereitungen für die Umgestaltung des KZ-Ehrenmals, die Netzwerkpflege zu anderen Gedenkstätten und zu der großen Gedenkstätte im Stammlager Natzweiler-Struthof im Elsass, Pädagogik und internationale Projekte - all das hat die Arbeit der „Initiative KZ Gedenken“ im vergangenen Jahr geprägt. Das war den Berichten in der Hauptversammlung am Donnerstag zu entnehmen.

Ein Schlag war für die Mitglieder des Vereins der plötzliche Tod des Kassiers Beat Dorsch, dessen die Runde gedachte.

Olaf Großmann hat sich bereit gefunden, das Amt kommissarisch zu übernehmen. Er ließ sich dann am Donnerstag zur Erleichterung der Versammlung auch zum regulären Kassierer wählen.

Wichtige Grundlagenarbeit

Vorsitzende Dr. Ingrid Dapp berichtete von den Aktivitäten des Jahres. Viel Energie und Zeit floss dabei in die Grundlagenarbeit. Ein wichtiger Bezugspunkt ist der Gedenkstättenverbund der ehemaligen Außenlager des KZ Natzweiler-Struthof, der eine Datenbank aufbauen will und alle Häftlingsnamen zusammenführen will. Dort sollen auch die Zeitzeugenvideos und -berichte eingestellt werden.

Einige Exkursionen seien gemacht worden. Eine Begegnung mit der Tochter eines Luxemburger Häftlings habe das ergeben, was so oft zu hören ist: Die Väter haben fast immer über das Erlebte in den KZs geschwiegen.

Ein wichtiger Teil der Arbeit wird von Wolfgang Schmid übernommen: Dieser habe neun Gruppen mit 187 Schülern an die Stätten geführt, an denen die Häftlinge in Spaichingen litten. Die Lehrerin Nadine Hermann hat ein Unterrichtsmodul für 9.und 10. Klassen („Das KZ vor der Haustür“)erarbeitet, das auf dem Landesbildungsserver abrufbar ist. Die Realschullehrerin Mareike Wickertsheim hat mit ihren Schüleren an einem deutsch-französischen Kunstprojekt zum Thema teilgenommen, was in eine Ausstellung mündete, und vieles mehr.

Ideen des Bürgermeisters verwirklicht

Genau das, dazu beizutragen, dass die Geschichte nicht vergessen werde und dies an die junge Generation weitergetragen werde, entspreche dem Selbstverständnis des Vereins, sagte Dr. Albrecht Dapp, der im Vorstand des Gedenkstättenverbundes ist, und dankte Wolfgang Schmid.

Leider sei der Verein bei der Ausstellung von Plakatwänden im Rahmen dieser internationalen Kunstprojekte nicht durch die Stadt unterstützt worden, so Ingrid Dapp. Dasselbe habe bei der Anbringung des europäischen Kulturerbesiegels gegolten.

Demgegenüber viel Energie ist in die Pläne zur Neugestaltung der Gedenkstätte geflossen. Viele Ideen von Bürgermeister Schuhmacher würden hier mit verwirklicht, schilderte Angelika Feldes die Arbeit. Sie hat als Stadtarchivarin den Auftrag zur Umsetzung und auch Vereinsmitglied Wolfgang Schmid ist in die Ausarbeitung einbezogen. Das Ganze solle möglichst in der ersten Hälfte 2019 fertig sein, so die Vorgabe.

Olaf Großmann verlas den Kassenbericht und bekam von den Kassenprüfern Thomas Kästle und Bruno Ege eine klare und wahre Kassenführung bescheinigt. „Die Kasse stimmt.“ Brigitta Marquart-Schad leitete die Wahlen. Alle Vorstandsmitglieder ließen sich wiederwählen: Vorsitzende Ingrid Dapp, Stellvertreterin Angelika Hauser, Kassierer Olaf Großmann (neu, bisher kommissarisch) sowie die Kassenprüfer Bruno Ege und Thomas Kästle.