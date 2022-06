Informationsveranstaltung zum Gesundheitszentrum Spaichingen

Die Stadt Spaichingen und der Landkreis Tuttlingen laden zu einer gemeinsamen Informationsveranstaltung am Montag, 27. Juni, um 19 Uhr in der Stadthalle Spaichingen ein. Ein Schwerpunkt der Veranstaltung wird die Vorstellung der Planung für das künftige „Pflegehotel“ durch den Betreiber sein. Daneben wird über den aktuellen Stand der Weiterentwicklung des Gesundheitszentrums sowohl in Bezug auf neue Angebote als auch bauliche Fragestellungen und das weitere Vorgehen berichtet. Zu der Veranstaltung ist die Öffentlichkeit, insbesondere auch die Anwohner, eingeladen.