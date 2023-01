Infoabend für Realschule und Werkrealschule

Die Rupert-Mayer-Schule lädt alle interessierten Eltern von Viertklässlern am Dienstag, 31. Januar, um 19 Uhr, zu ihrem Infoabend für Klasse 5 ein. An diesem Abend erhalten die Eltern Informationen über die Realschule und Werkrealschule. Ebenso besteht die Gelegenheit, die Räumlichkeiten der Schule kennenzulernen und mit den Pädagoginnen und Pädagogen ins Gespräch zu kommen.

Am Mittwoch, 1. Februar, und am Donnerstag, 2. Februar, von 8 bis 9.30 Uhr, können interessierte Kinder der vierten Klassen in die Klassen 5 und 6 hineinschnuppern und den Unterricht miterleben.

Am Freitag, 3. Februar, findet von 14 Uhr bis 16.15 Uhr ein Schnuppernachmittag für Eltern und Kinder statt. Die Kinder können an Workshops teilnehmen. Für die Eltern besteht die Möglichkeit von Schulhausrundgängen.

Zu allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung nicht erforderlich.