Infizierte Bewohner, infizierte Pfleger – Altenheime kämpfen gegen das Corona-Virus

Inzwischen sind sich Fachleute und Ethiker einig: Alte Menschen sollen selbst bestimmen können, ob sie ein Risiko eingehen wollen. Aber jenen, die jetzt noch die Mär von der Gleichheit von Covid 19 mit der Grippe verbreiten, könnten eine aktuelle Studie von amerikanischen und australischen Forschern, die dutzende von Studien ausgewertet haben, Erleuchtung bringen: Diese haben den Zusammenhang zwischen Alter und der Covid 19-Sterblichkeit untersucht. Im Alter zwischen 35 und 44 Jahren sei das Risiko an Corona zu sterben ungefähr so hoch wie an einer Grippe, zwischen 65 bis 74 kämen auf einen Grippetoten schon 30 Coronatote und bei über 85-Jährigen sterben weltweit 22,3 Prozent, also jeder fünfte Covid 19-Infizierte. In seinem Podcast, in dem der Virologe Prof. Christian Drosten diese Meta-Studie vorstellte, sagte Drosten über die Sterblichkeit „Für jeden Influenzatoten gibt es 16 Covid-19-Tote in den USA.“ Das könne aber nicht 1:1 für Deutschland übertragen werden. Denn in Deutschland sei die Grippesterblichkeit niedriger als in den USA und die Covid-Sterblichkeit wegen des höheren Durchschnittsalters höher als in den USA.