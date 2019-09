In diesem Jahr soll es wieder eine Eisbahn geben

Im vergangenen Jahr hat sie so mancher Spaichinger vermisst – die Eisbahn auf dem Marktplatz. Doch in diesem Jahr will der Gewerbe- und Handelsverein sie wieder aufbauen, und zwar in der Zeit vom Freitag, 29. November, bis Sonntag, 15. Dezember.

Auch wenn der Weihnachtsmarkt in dieser Adventszeit auf der Bahnhofstraße stattfinden wird (dies, so der Gewerbe- und Handelsverein in seiner Mitteilung, sei eine Entscheidung der Stadtverwaltung) werde die Eisbahn, so wie man es aus den Vorjahren kennt, täglich in Betrieb sein. Schulen, Betriebe, Vereine und Gruppen können die Eisbahn mit den „Versorgungshütten“ wieder buchen. Der Verein bittet daher Interessenten, heute schon ihren „Eisbahn- oder Feierabendhock“ in diesen zwei Wochen einzuplanen.

„Vielleicht lassen wir uns auch noch einiges dazu einfallen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das Ganze müsse entsprechend finanziell unterstützt werden. Daher hofft der Gewerbe- und Handelsverein wieder auf Bandenwerbung und eventuell Sponsoring für Schulklassenbesuche und ähnliches. Die früheren Bandenplakate seien jedenfalls noch vorhanden.