In der Schule war sie nur „die Amerikanerin“

Zu einer Persönlichkeit wie Helen Paret kann man wohl nur werden, wenn man das Leben aus so vielen Blickwinkeln erlebt hat, dass selbst Widersprüchliches zur Gewohnheit wird. Als Deutsche und Amerikanerin auf beiden Seiten der Front im Krieg zu stehen etwa. Oder die Überlastung als Hausmutter in einem Behindertenheim genau zu erkennen, und sich trotzdem der Herausforderung zu stellen. Eigentlich ein sesshafter Mensch zu sein und dann über 20 Mal umzuziehen und sei es nach Chile.

Helen Paret ist vor allem den Spaziergängern am Berg bekannt. Sie ist einer der Menschen, denen Wildfremde im Zug ihr Herz ausschütten, oder die auch beim Spaziergang sofort ins Gespräch kommen, etwa wenn sie im Sommer die Flaschen Wasser zu dem kleinen Blumenbeet trägt, das sie an einem Bänkchen am Waldrand angelegt hat.

„Ich glaube, sie spricht mit den Blumen“, sagt Manfred Hermann, der sie auf seinen Spaziergängen kennen gelernt hat.

Helen Paret ist eine zarte Frau von 87 Jahren. Und wie viele zarte Frauen mit einer ungewöhnlichen inneren Stärke ausgestattet. Das kommt nicht von einem Großonkel, der weltberühmt ist, Gottfried Keller. Das kommt auch nicht von einer vorgezeichneten Biografie als Tochter eines Professors für deutsche Literatur in New York. Sondern eher vom Gegenteil, einem Leben in einer Zeit, in der Staaten und Kirche meinen, genau zu wissen, wie etwas und jemand zu sein hat. Selbst wenn sich beides eigentlich ausschließt wie der Blick der jeweiligen Feinde USA und Nazideutschland aufeinander.

Vater zum Tode verurteilt

Helen Paret ist geboren in New York als Tochter von Professor Otto Koischwitz und Erna Bea geborene Keller, einer Schweizerin. Sie ist die eine Hälfte eines zweieiigen Zwillingspaars. Schwester Renata und auch die ältere Schwester Stella leben noch in den USA. Koischwitz unterrichtete deutsche Literatur und Literaturgeschichte in New York, traf dort auf die aus Deutschland geflohene geistige Elite und konnte sich aber als Schlesier innerlich nicht von seiner Heimat trennen, obwohl er bereits amerikanischer Staatsbürger war. Auf Heimaturlaub, so die Erzählung der Familie, seien Vater, Mutter und Kinder nach Berlin zurück gekehrt. Dann brach der Krieg aus. Der Vater hielt am Radio Vorlesungen für seine amerikanischen Studenten und arbeitete dann beim gleichgeschalteten deutschen Rundfunk als Sprecher, was in seiner alten Heimat USA als Hochverrat galt. In Abwesenheit wurde er zum Tode verurteilt.

Auch mit den Nazis bekam er offenbar Probleme, man hielt ihn wohl für einen einen Mitwisser des Staufenberg-Attentats. Jedenfalls starb er in Berlin Ende August 1944. Gesehen haben ihn die Töchter nicht mehr, aber zu ihrem Erstaunen wurde ihm ein Staatsbegräbnis inszeniert und gleichzeitig die Konten eingefroren. Eine Katastrophe für die bereits aufs Land geschickten Kinder, denn die Mutter war schon 1943 beim Bombardement des Krankenhauses gestorben, in dem sie gerade ihr viertes Kind zur Welt gebracht hatte und das auch starb.

Und so wurden beim Tod des Vaters die 16-jährige Stella und die 14-jährigen Zwillingsmädchen zu Vollwaisen. Und dazu waren sie Amerikanerinnen. Helen Paret vergisst es nie: Während sie in Berlin von den deutschen Mitschülern als „die Amerikanerin“, Tochter eines „Landesverräters“, der die amerikanische Staatsangehörigkeit für die Deutsche getauscht hat, ausgegrenzt und ihr freundlich Gesonnene verprügelt wurden, erlebte sie das Gegenteil in den USA.

Dort wurde sie, die Bezopfte, direkt nach dem mörderischen Krieg mit all seinen deutschen Verbrechen, die Tochter eines – diesmal amerikanischen – „Landesverräters“ herzlich von Amerikanern aufgenommen. Denn nach dem Leben und Schuften auf einem deutschen Bauernhof und zweimaliger prekärer Flucht vor russischen Soldaten reisten die drei Schwestern 1946 zurück nach New York. „Wir waren auf dem Schiff zusammen mit lauter traumatisierten Juden, die die KZ überlebt hatten. Wir konnten kaum atmen.“

