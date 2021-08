In der Bürgerstiftung Spaichingen hat sich ein Umbruch vollzogen

Die Bürgerstiftung Spaichingen wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. In der Stiftungsversammlung am Dienstag hat das bisherige Vorstandsteam auf eigenen Wunsch das Szepter in jüngere Hände weiter gegeben: Franz Schuhmacher gab sein Amt als Erster Vorsitzender ab, als Nachfolger konnte Michael Wientges gewonnen werden. Nachfolger für die bisherige stellvertretende Vorsitzende Regina Wenzler ist Guiseppe Palilla geworden und die Finanzverwaltung konnte Thomas Kästle in die Hände von Winfried Keller weiter geben.

In seiner Begrüßung erinnerte Franz Schuhmacher noch einmal an die Gründungswahl vor zehn Jahren. Die neuen Vorstände begannen damals unter dem selbst gewählten Arbeitstitel „gelingendes Miteinander“ die Arbeit.

„Wir wollen beitragen zu einer lebendigen Bürgergesellschaft, einer Kultur des Miteinander und der Mitverantwortung“, so wurden die bis heute gültigen Grundsätze der Bürgerstiftung formuliert. „Wir wollen mithelfen zu einem Verständnis zwischen den Generationen Keine und Keiner kann allein die Welt retten, aber Jeder kann seinen Teil zur Verbesserung beitragen, so beschränken wir uns vorwiegend im Helfen durch Nähe..

„Dies waren und sind unsere Grundsätze“, so Schuhmacher, „also Grund, nachzufragen und Danke zu sagen“.

Regina Wenzler gab einen Bericht über die letzten zweieinhalb Jahre. Mit schönen Beschreibungen konnte man alles nacherleben.

Thomas Kästle erläuterte kenntnisreich die schwierigen Finanzgeschäfte der Stiftung und konnte erfreut den aktuellen Kontostand mit 315 000 Euro vermelden. Auch die in den vergangenen Jahren ausgegebenen Spenden mit 11 000 Euro erwähnte er.

Die Entlastungen erfolgten einstimmig, wie auch die von Thomas Kästle geleiteten Wahlen. Als Stiftungsräte wurden erneut gewählt: Matthias Weber, Christel Zirn, Bettina Bernhard, Hermann Früh, Gabriele Polzer, Roland Dreizler, Karsten Schmieder und Kerstin Scheffler (neu).

Bei Reiner Eyrich, der ausschied, bedankte sich Franz Schuhmacher mit einem Weinpräsent.

Als Schlussbericht und Zusammenfassung über diese zehn Jahre legte der Vorsitzende eine umfangreiche Ausführung vieler Aktionen und Begegnungen vor. Aber wichtig war ihm, danke zu sagen: den Stiftungsräten, den vielen Helfern und Spendern, vielen Firmen und der Presse. Besonderer Dank gebühre den beiden Vorständen Regina Wenzler und Thomas Kästle. „Wir Drei waren eine gute Mannschaft“, so Franz Schuhmacher, „es war eine erfolgreiche Zeit und ein wertvoller Teil unseres Lebens“.

Den Nachfolger wünschte er gutes Gelingen und sicherte die Unterstützung zu.

Als Bürgermeisterstellvertreter dankte Harald Niemann für die große Gemeinschaftsleistung, ehe Michael Wientges als neuer Vorsitzender ein Schlusswort sprach.