In der Aldinger Buchbox wird es historisch

In der Aldinger Buchbox kommen am Samstag, 5. November, neue Bücher mit dem Schwerpunkt Historische Romane und Krimis ins Regal So gibt e dan unter anderem Peter Berling: Der Kelim der Prinzessin, Die Ketzerin, Oliver Pötzsch: Die Henkerstochter, Peter Prange: Die Gottessucherin, Der Traumpalast, Die Philosophin, Rebecca Gablè: Die Siedler von Catan, Das letzte Aligretto, Das Floriansprinzip, Hiobs Bruder, Die Hüter der Rose, Uwe Klausner: Pseudonym, Die Fährte der Wölfe. Tanja Kinkel: Säulen der Ewigkeit, Die Puppenspieler. Geraldine Brooks: Das Pesttuch. Diana Gabaldon: Feuer und Stein, Zeit der Stürme, Jeanne Kalogridis: Die Seherin von Avignon, und 15 gebundene Bücher von Iny Lorentz, zum Beispiel die Kastratin, Juliregen, Die Rose von Asturien, Dezembersturm. Zudem gibt es die Bildbände – Abenteuer Archäologie, Wunderwelt in Stein, Gräber –Särge – Mumien, Heinrich Schliemann: Der Traum von Troja, Der griechische Schatz,, Paul Frischauer: Weltgeschichte in Romanen 4 Bände. Als Extraangebot gibt es circa 50 Romanhefte Arzt, Liebe, Heimat, Adel, Familie und circa 30 Julia-Romane (TB). Wer diese haben möchte, auch einzeln, ruft bitte an.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher oder Bildbände vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier, Telefon 07424/84957 (AB), Rita Rechlin, Telefon 07424/85002 (AB).