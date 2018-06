Im Ochsenkreisel kracht es

Zu spät reagiert und so in das Heck eines haltenden Autos gefahren ist der Fahrer eines Skoda am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr am Spaichinger Ochselkreisel. Der Skoda-Fahrer und vor diesem ein Geländewagen waren laut Polizei in dem Kreisverkehr unterwegs und wollten diesen zur Hauptstraße hin in Richtung Stadtmitte verlassen. Wegen querenden Fußgängern musste der Geländewagen im Kreisverkehr anhalten. Der nachfolgende Fahrer reagierte zu spät und prallte mit seinem Wagen in das Heck des Vordermanns. Personen kamen nicht zu Schaden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (pz)