Im Kreis Tuttlingen ist die Schnelltestaktion des DRK gestartet

Termine können telefonisch vereinbart werden unter 015125711547. Das Telefon ist Montag bis Samstag von 8 bis 16 Uhr freigeschaltet.

Am heutigen Donnerstag testet ein DRK-Team in Trossingen, am Freitag in Spaichingen, am Sonntag wieder in Hausen ob Verena und am 5. März in Gosheim.